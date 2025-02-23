İBB'den Ramazan'da 100 Bin Aileye Maddi Destek

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL olmak üzere toplam 200 milyon TL destek sunacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan'da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda."