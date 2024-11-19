İBB'den Yürüyen Merdiven ve Asansör İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den Yürüyen Merdiven ve Asansör İncelemesi

İBB, raylı sistemlerdeki arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı.

19.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistemlerde artan yürüyen merdiven ve asansör arızaları için inceleme başlatırken Teftiş Kurulu Başkanlığı resmi yazıyla İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından bilgi ve belge talep etti.

İBB, vatandaşların sürekli tepki gösterdiği raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorununa ilişkin harekete geçti.

İBB Başkanlığının oluruyla bunların neden arızalı olduğuna ilişkin incelemeye karar verildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, iki müfettişin görevlendirildiği inceleme kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına resmi yazıyla bilgi ve belge talebi iletildi.

Yazıda, toplu taşıma araçlarına erişim noktalarında yer alan yürüyen merdiven ve asansörlere ilişkin son zamanlarda birçok arızanın meydana geldiği belirtildi.

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği ile yönergelerine dayanak teşkil eden İBB Meclis kararlarının bir örneğinin istenildiği yazıda, "İBB Meclisi kararı uyarınca işletmenin sürekliliğini zorunlu kılan bakım ve onarım işlerinin hangi kalemlerden oluştuğu bilgisi ile işletme süresince tesis, altyapı ve raylı sistem araçları üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyon, ikmal ve yenileme yatırımlarının hangi kalemlerden oluştuğu bilgisine, hizmetlerin yürütülmesi esnasında İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan açıklama yazısına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, iştirak şirketi Metro İstanbul AŞ ile Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı arasındaki asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin yapılan yazışmaların istenildiği, gerekli bilgi ve belgelerin Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerektiği bildirildi.

"Metro İstanbul A.Ş'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi daha uygun"

Bunun üzerine Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Teftiş Kurulu Başkanlığına cevaben yazı gönderildi.

Yazıda, İBB Meclisi kararı uyarınca İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin olarak "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" haricinde hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan herhangi bir yazının ve yazışmanın bulunmadığı belirtildi.

Meclis kararına değinilen yazıda şunlar kaydedildi:

"İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde Metro İstanbul AŞ tarafından içinde bulunduğu mali durum gerekçe gösterilerek talep edilmesi üzerine işletmenin sürekliliği açısından kamu yararı gözetilerek, İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması adına kısmi yedek parça teminleri yapılmaktadır. Fakat kamu ihale mevzuatındaki Türk lirası kullanım zorunluluğu sebebiyle gelinen süreçte söz konusu yedek parçaların temin maliyetleri çok artmakta, temin süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve işletmenin sürekliliği riske girmekte olduğundan yedek parça teminlerinin yabancı para biriminde ihale düzenleyebilme seçeneği olan Metro İstanbul AŞ'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir."

İBB'nin arızalı yürüyen merdiven ve asansör sorunuyla ilgili başlattığı inceleme süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İnceleme, istanbul, Politika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Yürüyen Merdiven ve Asansör İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:06:20. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'den Yürüyen Merdiven ve Asansör İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.