İBB, Dünya Tiyatrolar Günü'nü Kutluyor

25.03.2026 14:52
İBB, 27 Mart'ta 26 mekanda 26 tiyatro oyunu ile Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü 26 mekanda, 26 tiyatro oyunuyla kutlamaya hazırlanıyor.

İBB Kültür tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sanatseverleri Musahipzade Celal'den Arthur Miller'a, Donald Margulies'den Suat Derviş'e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir seçki bekliyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

İBB Arnavutköy Kültür Merkezi'nde "Ben Zek", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Bir Delinin Hatıra Defteri", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Montaigne", İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Nasıl Bilirdiniz?", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "1984 Büyük Gözaltı", İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyetin Dört Kadını Latife, Halide, Fikriye ve Afife" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Babam Dünyanın En Büyük Şairi", İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Yıldızların Gölgesinde Ağlamak", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Gençlik", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Leke", İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde "Apsolit", İBB Baruthane'de ise "Şatonun Altında" oyunları izlenebilecek.

"Yerinde İzle: Tiyatrolara Destek Programı" kapsamında da Asmalı Sahne'de "Quasimodo-Notre Dame'ın Kamburu", İkinci Kat Sahnesi'nde "Yer-Altı", Terapi Sahne'de "Körebeler", Altkat Sanat Sahnesi'nde "Ben Anadolu", Samimi Tiyatro Sahnesi'nde "Muzaffer Komutan Adem ve Çok Tuhaf İntikam Mektupları", Kats Sahne'de "Hayatımızın En Mutlu Günü" ve Şişli Tiyatrosu'nda "Kamyon" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
