(İSTANBUL) İBB, kış aylarında sokakta yaşayan ve barınma ihtiyacı bulunan vatandaşların soğuk hava koşullarından korunması amacıyla evsizlere kış hizmetini sürdürüyor. Kasım-Nisan ayları arasında yürütülen hizmet kapsamında 960 kişilik barınma kapasitesi sunulurken, hazırlanan misafirhanelerde barınmadan beslenmeye, sağlık ve psikososyal destekten kişisel bakıma kadar birçok ihtiyacı karşılayarak evsiz bireylere destek sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Evsizlere Kış Hizmetleri kapsamında, soğuk havaların başlamasıyla birlikte bu yıl da evsiz vatandaşları misafirhanelerinde ağırlamaya devam ediyor. Ağır kış koşullarında vatandaşların yaşam ve sağlık güvenliğinin korunmasını amaçlayan hizmet kapsamında, geçici barınmanın yanı sıra temel ihtiyaçlara yönelik destekler de sunuluyor.

153 ÜZERİNDEN GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

153 Çözüm Merkezi'ne ulaşan ihbarlar değerlendirilerek, İBB Zabıta ekipleri tarafından evsiz vatandaşlar güvenli bir şekilde belirlenen misafirhanelere yerleştiriliyor. Misafirhanelerde konaklayan vatandaşların barınma, beslenme, temel sağlık ve ilaç, kişisel bakım ve hijyen, giyim ile psikososyal destek veriliyor.

SOSYAL HİZMET DESTEĞİYLE KALICI ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

Ayrıca sosyal çalışmacılar vasıtasıyla, sosyal incelemeleri yapılan evsiz bireyler, uygunluk durumuna göre huzurevlerine, kadın sığınma evlerine, bakım merkezlerine yönlendirilerek, sosyal hizmetlerle buluşturuluyor. Bakım süreci boyunca, evsizlere, belediyenin ve diğer sosyal hizmet kurumlarının verebileceği sürekli bakım hizmetleri hakkında bilgi verilerek şartları uygun olanlar farklı sosyal hizmet kurumlarına yerleştiriliyor.

960 KİŞİLİK BARINMA KAPASİTESİ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Kasım-Nisan ayları arasında yürütülen Evsizlere Kış Hizmeti kapsamında üç ayrı hizmet noktasında toplam 960 kişilik kapasite bulunuyor. Bu kapsamda Esenyurt Kıraç Tesisinde 650, Tuzla Tesisinde 150, anlaşmalı otellerde ise 160 kişi kapasitesi bulunuyor.

HİZMETTEN YARARLANANLARIN SAYISI

Evsizlere Kış Hizmeti kapsamında 2019 yılında 1.985, 2020 yılında 3.638, 2021 yılında 3.356, 2022 yılında 4.370, 2023 yılında 3.039, 2024 yılında 2.605 ve 2025 yılında 2.732 kişi hizmetten yararlandı. 2026 yılının ilk döneminde Mayıs ayı itibarıyla ise 1.631 evsiz birey İBB'nin misafirhanelerinde ağırlandı. 2026 yılı son döneminde Kasım ayında başlatılan hizmetten ise toplamda 937 kişi yararlandı.