İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı - Son Dakika
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İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı

18.06.2026 17:28
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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