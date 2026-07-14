Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda Cezaevinde Felç Geçiren Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda Cezaevinde Felç Geçiren Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesine Karar Verildi

14.07.2026 15:57  Güncelleme: 17:17
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hali devam ediyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda, cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk halleri devam edecek. Bir sonraki duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşmanın ikinci günü bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Bugün duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Özer Ayık'ın savunması dinlendi. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha'nın savunması tamamlandı.

Daha sonra ise üç tanık dinlendi.

AKSOY'A SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Tanıkların arından duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya ara karar için 15 dakika ara verildi.

Ardan sonra heyet, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk halleri devam edecek.

Bir sonraki duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hakan Bahçetepe, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda Cezaevinde Felç Geçiren Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda Cezaevinde Felç Geçiren Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika
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