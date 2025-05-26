İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay Gözaltına Alındı

26.05.2025 15:26
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gözaltına alındı. Alpay, suçlamaları kabul etmediğini ve özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ifade etti. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkarken, avukatı da müvekkilinin kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yapılan dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, emniyetteki ifadesinde, "Dahilim olmayan işlerle ilgili ikinci kez suçlanarak ailemin önünde sabah vakti ikinci kez gözaltına alınarak 4 gün daha özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Asılsız ve yetkim dahilinde olmayan suçlamalarla karşı karşıya bırakıldım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Alpay'a "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları isnat edildi.

"Ben bu şahısları baz verdiğim tarihte tanımıyordum"

Tanık Ogün Kuzu'nun, "Kirazlı- Halkalı metro istasyonu ihalesinin usulsüz düzenleneceğine" yönelik iddiaları sorulan Alpay, ihaleye ilişkin bilgisinin ve dahlinin olmadığını belirtti.

Alpay, 2022'de Avrupa Yakası'nda üçüncü ve dördüncü bölge genelindeki yolların yapım ihalesiyle ilgili iddiaların sorulduğu Alpay, belediyede şeffaf, rekabetçi ihaleler yapılmasının hedeflendiğini, bu kapsamda ihale usul ve esaslarına, kanunun öngördüğü tüm koşullara uyulmasının, kamu yöneticileri tarafından tüm personele iletildiğini belirtti. Alpay, "Onlar da tüm bu usule uygun kanunlara uygun çerçevede ihale süreçlerini yönetirler. Bundan da şüphem yoktur. Ancak Genel Sekreter yardımcılığı makamının süreçlerin teknik işleyişine direkt veya endirekt bir dahili bulunmamaktadır. Bilirkişi raporunda ismimin olmaması da bunu teyit etmektedir. Esasa yönelik cevabım ise bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere direkt olarak bir ihalede herhangi bir usulsüzlük tespit edilememiştir. Arkadaşlarım kendi konularıyla ilgili gerekli cevabı teknik olarak verecektir" beyanında bulundu.

Engin Öndaş, Faruk Öndaş ve Serbülend Danış ile telefon görüşmeleri ve ortak baz verileri sorulan Alpay, "Gösterilen baz verileri İBB Baırköy Ek Hizmet Binası adresidir. Benim o tarihlerde çalıştığım binadır. Bu kişiler bu tarihlerde belediyeye gelmiş olabilirler. Bu şahıslarla görüşüp görüşmediğim meçhuldür. Bu bina belediyenin ihalelerinin de yapıldığı binadır. Aynı zamanda belediyenin birçok birimini barındıran oldukça büyük bir hizmet binasıdır. Ayrıca ben bu şahısları baz verdiğim tarihte tanımıyordum" dedi.

"Özgürlüğümden mahrum bırakıldım"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, ifadesinde uzun yıllardır kamu kurumlarında çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an bulunduğum makam benim için çok değerli. Ülkeme bu seviyede hizmet edebilmek benim için onur vericidir. Bugüne kadar geldiğim konuma dişimle, tırnağımla çok çalışarak ve en önemlisi en büyük sermayem olan ahlakım sayesinde geldim. Dahilim olmayan işlerle ilgili ikinci kez suçlanarak ailemin önünde sabah vakti ikinci kez gözaltına alınarak 4 gün daha özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Asılsız ve yetkim dahilinde olmayan suçlamalarla karşı karşıya bırakıldım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."

Alpay'ın avukatı Kemal Kumkumoğlu da "Hiçbir somut delile dayanmayan, afaki suçlamalarla davet edilse gelip ifade verebileceği konumda bulunmasına rağmen üstelik an itibaryla adli kontrol kararı da bulunmasına rağmen yeniden gözaltına alınmıştır. Şüphesiz ki içinde bulunduğumuz durum müvekkilim bakımından kötü muameleyi geçerek işkence boyutuna ulaşmıştır. Bu şekilde suçlamalarla ve kötü şartlar altında müvekkile ifade vermeye zorlanması nedeniyle alınacak tüm beyanlar yasak usulle alınmaktadır. Müvekkile iş bu ifade verme çerçevesinde yöneltilen olaylarda hiçbir somut isnat yoktur. Zaten bu olayların detaylarında müvekkilin görev ve yetkisinin olmadığı da anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay Gözaltına Alındı - Son Dakika

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