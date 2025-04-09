İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Geniş Video İzle

Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandıktan sonra anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat'ın ev hapsinde olacağı belirtildi.

09.04.2025 17:41  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevine girdiği günden bu yana sağlık sorunları yaşıyordu. Cezaevinden sık sık hastaneye sevk edilen Polat, anjiyo oldu.

MAHİR POLAT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'la ilgili avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu sonuçlandı. Mahir Polat hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi. Polat'ın ev hapsinde olacağı öğrenildi.

Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Mahir Polat

AVUKATI TANSİYON TAKİP KARTINI PAYLAŞMIŞTI

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirterek Polat'ın olduğunu iddia ettiği tansiyon takip çizelgesini paylaşmıştı. "Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor." ifadelerini kullanan Erdem'in paylaştığı çizelge şöyle:

Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

ANJİYO OLDUKTAN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yüksek tansiyon nedeniyle 29 Mart'ta fenalaşmış önce cezaevi revirine sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muayenelerin ardından tekrar cezaevine götürülen Polat tekrar yüksek tansiyona dayalı rahatsızlığı üzerine Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderilmişti.

"4 KEZ ANJİYO OLDU, 6 STENTİ VAR"

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Erkam Erdem şu ifadeleri kullanmıştı: "Bildiğiniz üzere Mahir Beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti. Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Mahir Polat, Ev hapsi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Yenal Kucuk:
    çalarken zımba gibi cezaya gelince hasta, ev hapsinde ki şartlar cezaevinde de var haaa psikolojisi bozuluyorsa ama çalarken psikoloji tavan sizi gidiler siziiii 50 60 Yanıtla
  • Yesim Tuğrul Akdag:
    Ev hapsi tabii ki 10 metre kare cezaevinde oturmaktan iyi AMA klostrofobisi olan biri için keşke adli kontrol ile çıkarılsaydı 41 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neden hiç bir akp yandasina ceza verilmiyor ??? 34 15 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Para para ???????? 9 27 Yanıtla
  • Nazife:
    kötünün iyisi olmuş allah sağlıklı mutlu ömürler versin gelmiş geçmiş olsun. 26 8 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Hele şükür geçmiş olsun 26 8 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    iktidarda imamoğlu olsaydı akp cephesine bu kadar zalimce davranmazdı.... 17 12 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Olması gerek bu işte zaten suçsuz yere yatıyor adam 15 11 Yanıtla
  • Zafer Yıldız:
    Sırf seçimleri kazanan ekipte olduğu için gizli tanık bulup hapishaneye atıldı, öldürmek pahasına. Bambaşka bir gözü dönmüşlük. 12 8 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Çalıp soğuk rakıyı içerken Çelik, içeride kağıt 5 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
01:17 Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
00:07 Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 19:16:28. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement