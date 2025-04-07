İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi

İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi 'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesanbından yaptığı açıklamada, Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurdu.

Avukat Erdem, "Mahir Bey'in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi" açıklamasını yapmıştı.

Erdem'in son açıklaması şöyle:

"Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor."