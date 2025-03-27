İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

HABER: Beril KALELİ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselen Polat'ın avukatı Erkan Erdem "Yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştık. Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve akut durumu toparladığını öğrendik. Yarın yeniden hastaneyle alakalı durum olur mu bilmiyoruz onu takip ediyoruz. Şu an yeniden koğuşuna alındığını duyduk" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Polat'ın rahatsızlanarak cezaevi içerisinde bulunan hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Son dört yılda üç kere anjiyo olan ve altı stent takılan Polat emniyet ifadesinde sağlık sorunlarını bulunduğunu, iki damarının da tıkalı olduğunu ifade etmişti.

Polat'ın rahatsızlandığı bilgisi doğrultusunda cezaevine gelen avukatı Erkan Erdem, Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Erdem şunları söyledi:

"Doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve akut durumu toparladığını öğrendik"

"Dün kendisinin fenalaştığını tansiyonun yükseldiğini öğrendik. Yüksek tansiyonla önce revire oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştık. Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve akut durumu toparladığını öğrendik. Yarın yeniden hastaneyle alakalı durum olur mu bilmiyoruz, onu takip ediyoruz. Şu an yeniden koğuşuna alındığını duyduk. Biz soruşturma aşamasında kolluktan itibaren, kolluk ifadesinde, savcılık ifadesinde detaylı olarak sağlık durumu alakalı raporları sunmuştuk. Sulh Ceza Hakiminin karşısına çıktığımızda da sağlık durumu nedeniyle eğer tutukluluk düşünülüyorsa adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etmiştik. Ancak bu talebimiz kabul görmedi. Dün akşam itibariyle yaşadığımız durum doğrultusunda yaşamı üzerinde yakın ve ağır bir tehlike olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Bu nedenle biz bugün verilen karara itirazımızı da yaptık. İtirazımızda bu hususu, özellikle dün akşam gerçekleşen hususu belirtmiş olduk. Bununla alakalı itirazımızın sonucunu bekliyoruz. Bir yandan da sağlık durumunu takip ediyoruz. Doktorundan bugün itibariyle yeniden bir rapor aldık. Onu da bugünkü iliştirdik.

"Yaşadığı yüksek tansiyon esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor"

Kalbindeki damarlarda tıkanıklıklar vardı. Şu an altı adet stent var. İki hafta sonra da kontrolü vardı. Şu an yaşadığı yüksek tansiyon, esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle sıkı bir şekilde, yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bizim endişemiz burada bu sağlık durumunun kontrolsüzlüğünün yaşamı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurmasından oldukça endişe duyuyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat, zaten son 4 yılda 3 anjiyo geçirmiş, 6 stent takılmış bir kalp hastası. Hukuksuz tutukluluk, sağlık sorunlarını daha da ağırlaştırıyor. Bu zorlu süreçte, hastalığıyla mücadele ederken, aynı zamanda hapis koşullarında bulunması kabul edilemez. Sayın Polat'a acil şifalar diliyorum. Mahir Polat derhal serbest bırakılmalıdır"