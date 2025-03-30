İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan ve cezaevinde rahatsızlanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Mahir Polat'ın rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiğini öğrendim. Avukatı olmama rağmen tarafıma bilgilendirme yapılmadı. Hastaneye getirildiğinde öncelikle acil anjiyo yapılması üzerine konuşuldu, ardından bazı tetkikler daha yapılmak istendi. O tetkiklerin sonucuna göre ameliyata karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından, "Dostumuz Mahir Polat tansiyon problemi nedeniyle 21.00'de cezaevi acile kaldırıldı. Ardından Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda tansiyonu normale döndü. Hayati tehlikesi yok ancak Mahir Polat'ın daha fazla cezaevinde tutulması kabul edilemez. Mahir Polat'ın sağlık sorunları ciddidir. Bunun sorumluluğunu kimse alamaz. Sizleri uyarıyorum" açıklamasında bulundu.