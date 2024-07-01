İBB, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması yapacak

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların tatile girmesiyle köprü ve yollarda bakım, onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Geçen hafta Yenibosna Üst Geçidi ile Sağmalcılar Viyadüğü'nde yenileme çalışmaları başlatan İBB, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapacak. 3 Temmuz gecesi başlayacak çalışmalarda eski asfalt sökülecek, yerine dayanıklı taş mastik asfalt serilecek. 8 Temmuz'da tamamlanacak iş boyunca D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapacak. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirilecek. 3 Temmuz gecesi saat 23.00'den itibaren başlayacak işlemlerin 8 Temmuz saat 05.00 saatine kadar tamamlanması planlanıyor.

İBB ekipleri, çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfaltı sökecek. İşlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek. Yol yenilendikten sonra dökülen asfalt kuruması beklenecek. İşlem sonrası yol trafiğe tekrar açılacak. Trafik akışı, UTK kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonu yan yoldan sağlanacak. Beylikdüzü yönü, çalışmadan etkilenmeyecek.