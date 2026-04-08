Ekrem İmamoğlu Davasında Sanıklar Savunma Yaptı

08.04.2026 17:19
Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü davasının 18. oturumunda, sanıklar Orhan Gazi Erdoğan ve Ulaş Yılmaz savunmalarını yaptı. Erdoğan, IBB Hanem projesi için yönlendirilmediğini belirtirken, Yılmaz ise İstanbul Senin uygulamasında yetkisinin olmadığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 18. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülmeye devam etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, sanık Orhan Gazi Erdoğan ve Ulaş Yılmaz savunma yaptı.

İddianamede, İBB Hanem uygulaması için usulsüz şekilde seçim sandık verilerini kaydetmek, hukuka aykırı verilerle konum bilgilerini eşleştirmek ve yurt dışına sızdırmakla suçlanan Orhan Gazi Erdoğan, savunmasında görevinin partinin dijital altyapısını geliştirmek olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Olmayan bir veriyi gönderdiğim iddiasıyla aylardır 4 duvar arasında günlerimi geçirmeye çalışıyorum. İBB Hanem'in ne olduğunu ben de burada öğreniyorum' dedi.

Ardından, İstanbul Senin uygulaması içerisinden hukuka aykırı kaydedilen verileri yurt dışına sızdırmakla suçlanan Ulaş Yılmaz savunma yaptı. Yılmaz, 'İstanbul Senin'de benim hiçbir yetkim yok. İBB Hanem'in de ne olduğunu bilmiyorum. Gizli bir haberleşme mecrasında bulunmadım' şeklinde konuştu. Duruşmaya sanık savunmaları ile devam edilmek üzere öğle arası verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:19:25.
