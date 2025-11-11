İbb İddianamesi Tamamlandı... Burhanettin Bulut: Yargının Değil, Sarayın Kaleminden Çıkmış Bir Talimatnamedir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendirdi. Bulut, iddianamenin nihai hedefinin "Atatürk'ün partisini kapatmak" olduğunu belirterek, sürecin başından itibaren planlı ve organize bir algı operasyonu yürütüldüğünü ifade etti.

Bulut'a göre iddianame, önce yandaş medya organlarına servis edilerek manşetlerden duyuruldu, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla 8 ay boyunca masa başında kurgulanan bir süreç işletildi. Ortaya çıkan 4 bin sayfalık metni "hukukun değil siyasetin kaleminden çıkmış bir iftiraname" olarak değerlendiren Bulut, iddianamenin talimat üzerine yazıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu iftiranamede, 'Örgütün Kurucusu ve Lideri' diyerek hedef aldıkları kişi, milyonların oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Hakkında istedikleri 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası, sadece adaletsizliğin değil, çaresizliğin ve korkunun da sayısal ifadesidir. İddianamenin girişine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ahtapotun kolları' ifadesini yerleştirmeleri bile, bu dosyanın bir hukuk belgesi değil, bir siyasi senaryonun fragmanı olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu metin, yargının değil, sarayın kaleminden çıkmış bir talimatnamedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, halkın iradesine karşı açık bir saldırıdır. Yargı kisvesi altında yürütülen bu siyasi operasyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tarihine kara bir utanç sayfası olarak kazınacaktır. Ama şunu herkes bilsin, Cumhuriyeti kuran partiyi kapatma ihbarı yapacak kadar gözü dönmüş olanlar, milletin iradesini susturamayacaktır. Bu kirli senaryo, halkın vicdanında çoktan çökmüştür. Halkın gönlünde aklanmış, umudun ve değişimin simgesi haline gelmiş bu mücadele; eninde sonunda adaletin, hukukun ve demokrasinin zaferiyle sonuçlanacaktır."