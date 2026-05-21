İBB İhalelerinde Usulsüzlük: 25 Şüpheli Tutuklandı
İBB İhalelerinde Usulsüzlük: 25 Şüpheli Tutuklandı

21.05.2026 23:26
İBB iştirakinden 25 şüpheli, ihale usulsüzlükleri nedeniyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın tutuklanmalarını talep ettiği şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sırtlı, Sabri Bakır, Halil İbrahim Böyükparmaksız, Hayrettin Bakır, Kurtuluş Acar, Selim Çolak, Büşra Emen, Halil Koçan, İsmail Koçan, Sinan Bilgin, Gökhan Parlak, Yasin İpek, Sema Akça Oflaz, Zeynel Duman, Ethem Pişkin, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş, Emin Ayaz, Ömer Yazıcı, Merve Öztopaloğlu Küçükel, Sercan Öztürk, Elif Köleoğulları, Yavuz Şaştım, Oğuzhan Şaştım, Hamdi Sağlam, Mustafa Özay, Zeliha Sırtlı, Salih Kuzu, Kübra Sılık, Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka, Bozan Aslan, Nurullah Yetiştiren."

Sulh ceza hakimliği ise toplam 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, aralarında Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel'in de bulunduğu 35 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tutuklama, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Adliye, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:50:44.
