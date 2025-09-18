İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten Tutukluluk Hali Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında yaklaşık 5 aydır tutuklu. Gülten'in avukatları, iki bilim insanından HTS kayıtları konusunda aldıkları görüş ile savcılığa başvurdu, tahliye istedi.

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu sonrasında gözaltına alınmıştı. Ramazan Gülten, "Ben meslek namusunu her şeyin üstünde gören ne kendim ne de ailemin kursağından tek bir haram lokma geçmesine asla izin vermeyecek karakterde bir Cumhuriyet çocuğuyum... Ben her dönem hangi siyasi partiye mensup belediye olursa olsun meslek namusumu ve milletimin çıkarlarını gözeterek işlem tesis ettim. Asla şahsi bir beka içerisinde bulunmadım." sözleriyle kendini savunmuştu. Ancak 30 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluğun 3. ayında Ramazan Gülten ile eşi Pınar Çalışkan Gülten'in kızı Maya dünyaya geldi. Yüksek riskli gebelik sürecine rağmen doğuma katılma talebi reddedilen Gülten, baba olma sevincini Silivri Marmara Cezaevi'nde yaşamak zorunda kaldı.

Tahliye için bir başvuru daha

Bu süreçte, tahliye taleplerini sık sık dile getiren avukat Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuru yaptı. 5 aydır tutuklu bulunan Gülten'in avukatları, iki bilim insanından HTS kayıtları konusunda aldıkları görüş ile savcılığa başvurdu, tahliye istedi. Ersöz son başvuruya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten yaklaşık 5 aydır Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunmakta. Ramazan Gülten hakkındaki isnatlar, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 'vekaleten' baktığı dönem imza attığı encümen kararı ile HTS verilerine dayandırılıyor. Encümen kararına konu ihale sürecine dair Danıştay Birinci Dairesi'nin 2022/1622 E ve 29.12.2022 tarihli kararıyla soruşturma izninin kaldırılmasına karar verilmiş olmasına karşın Ramazan Gülten'in özgürlüğü halihazırda kısıtlanmaya devam ediyor. Diğer yandan dosyada yer alan diğer İBB bürokratlarıyla kurulmaya çalışılan sözde 'örgütsel ilişki' ise gerçekte sosyal ve iş ilişkisi olsa da bu konuda soruşturma makamı tarafından savunmalarımızın hiçbiri gözönüne alınmadığını ifade etmeliyiz.

"Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Ersoy'dan bilimsel mütalaa"

Bu sebeple HTS kayıtlarının örgütsel ilişki yada faaliyete konu olmayacağını ortaya koymak adına Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Ersoy'dan bilimsel mütalaa alarak soruşturma dosyasına sunduk. Mütalaa da HTS kayıtlarının tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği aşağıdaki şekilde ifade edilmiş:

'... Ramazan Gülten'e yöneltilen bu sorudan anlaşıldığı kadarıyla kolluk kuvveti HTS kayıtlarından 0-100 metre hassasiyet ile konum belirlendiğini düşünmekte ve buna göre bir filtreleme yapmaktadır. Yukarıda Bölüm 2, 3 ve 4'te detaylı şekilde anlatıldığı üzere, HTS kayıtları kullanılarak bu nitelikte konum bilgisi elde edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki HTS kayıtları sinyal gücü ve zamanlama ilerlemesi bilgilerini içermediği için 500 metre kriterinden 0-100 metre kriterine geçmek teknik ve teorik olarak mümkün değildir. Başka bir deyişle, teknolojinin sahip olmadığı bir "detay bilgisi" üzerine daha hassas filtreleme yapılamaz. Bu da göstermektedir ki kullanılan "daraltılmış baz alanı" tekniği gerçek bilgilerle yapılan bir hesaplamaya değil, (muhtemelen sinyal gücünün sadece mesafe ile orantılı şekilde azaldığı düşünülerek) dar bir şekilde kapsama alanı varsayımıyla ve teorik olarak imkansız bir iyileştirme yoluna gidilmiştir. Bu varsayıma dayanarak Ramazan Gülten'in bu kişilerle 100 metre mesafede birlikte olduğunun iddia edilmesi bilimsel açıdan mümkün değildir.'

Tahliye talebimizle ilgili olarak bu hafta içinde bir karar verilmesini bekliyoruz"