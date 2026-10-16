İstanbul\'da 84 yılın en şiddetli yağışı: 622 kişi kurtarıldı

(İSTANBUL) - Sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da son 84 yılın en yoğun ve şiddetli yağışı gerçekleşti, metrekareye 278 ila 130 kilogram arasında yağış düştü. İBB, 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle ihbarlara müdahale edildiğini, il genelinde yağış nedeniyle mahsur kalan toplam 622 kişinin kurtarılarak tahliyesinin sağlandığını bildirdi. AKOM, yağışların yarın Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere il genelinde şiddetlenmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanaklar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 278 il 130 kg arasında yağış düştü. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un sevk ve idaresinde oluşturulan kriz masası 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

İBB TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle il genelinde gelen ihbarlara müdahale etti. Yağışların başladığı ilk andan itibaren toplam 11 bin 526 ihbara müdahalede bulunuldu. İBB ekipleri, il genelinde yağış nedeniyle mahsur kalan toplam 622 kişiyi kurtararak tahliye etti. Ekiplerin müdahale ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Halihazırda Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışında tüm yollar trafiğe açık bulunuyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

AKOM meteoroloji verilerine göre, yağışlar gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili oldu. Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların kuzey ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile) yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Yağışların cumartesi günü, başta Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere kent genelinde şiddetleneceği tahmin ediliyor.