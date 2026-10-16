İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı: 622 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı: 622 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da 84 yılın en şiddetli yağışı: 622 kişi kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da son 84 yılın en yoğun yağışında metrekareye 278 kg'a varan yağış düştü. İBB 8 bin 564 personelle 11 bin 526 ihbara müdahale etti, 622 kişi tahliye edildi. AKOM cumartesi Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan'da yağışın şiddetlenmesini bekliyor.

(İSTANBUL) - Sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da son 84 yılın en yoğun ve şiddetli yağışı gerçekleşti, metrekareye 278 ila 130 kilogram arasında yağış düştü. İBB, 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle ihbarlara müdahale edildiğini, il genelinde yağış nedeniyle mahsur kalan toplam 622 kişinin kurtarılarak tahliyesinin sağlandığını bildirdi. AKOM, yağışların yarın Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere il genelinde şiddetlenmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanaklar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 278 il 130 kg arasında yağış düştü. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un sevk ve idaresinde oluşturulan kriz masası 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

İBB TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 8 bin 564 personel, 2 bin 325 araç ve iş makinesiyle il genelinde gelen ihbarlara müdahale etti. Yağışların başladığı ilk andan itibaren toplam 11 bin 526 ihbara müdahalede bulunuldu. İBB ekipleri, il genelinde yağış nedeniyle mahsur kalan toplam 622 kişiyi kurtararak tahliye etti. Ekiplerin müdahale ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Halihazırda Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışında tüm yollar trafiğe açık bulunuyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

AKOM meteoroloji verilerine göre, yağışlar gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili oldu. Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların kuzey ilçelerinde (Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile) yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Yağışların cumartesi günü, başta Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere kent genelinde şiddetleneceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiHava DurumuDoğal AfetCumartesiİstanbulGüncelAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:50:47. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da 84 yılın en şiddetli yağışı: 622 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei