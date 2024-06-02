İBB, İstanbul ilçelerinde kariyer ve istihdam fuarları düzenliyor - Son Dakika
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İBB, İstanbul ilçelerinde kariyer ve istihdam fuarları düzenliyor

İBB, İstanbul ilçelerinde kariyer ve istihdam fuarları düzenliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle gerçekleştirilen ilçe bazlı kariyer ve istihdam fuarları, iş arayanlarla işverenleri bir araya getiriyor. Fuarlar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Eyüpsultan'da düzenlenecek.

02.06.2024 19:07  Güncelleme: 19:08
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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri öncesi gündeme getirdiği ilçe bazlı kariyer ve istihdam fuarları hayata geçiriliyor. İBB, iş arayanlarla işverenleri kendi ilçelerinde bir araya getiriyor. Kariyer ve İstihdam Fuarı organizasyonları, 5 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da; 6-7 Haziran'da Sancaktepe'de ve 11 Haziran'da Eyüpsultan'da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş arayanlarla işverenleri kendi ilçelerinde bir araya getiriyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve İSPER AŞ koordinasyonu ile 2022-2023 yıllarında iki defa Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı, İstanbul'un ilçelerinde de düzenlenecek. Her ilçenin demografik durumu ile iş ve işgücü ihtiyacı özelinde, bölgeyi iyi tanıyan ilçe belediyeleri ile yürütülen detaylı bir çalışmanın ürünü olan ilçe bazlı fuarlar, iş arayanlarla işverenleri bu kez kendi ilçelerinde buluşturacak.

Fuar programları İstanbul geneline yayılacak

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve üç ilçe belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan Kariyer ve İstihdam Fuarı organizasyonları, 5 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da; 6-7 Haziran'da Sancaktepe'de ve 11 Haziran'da Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek. Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediyeleri ile ilk adımları atılan fuar programlarının İstanbul geneline yayılması hedefleniyor. 5 Haziran'da Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yapılacak fuar programına Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren 14 özel sektör firması katılacak. Aynı zamanda programda Bölgesel İstihdam Ofisi uzman ekibi tarafından "Mülakat Teknikleri" ve "CV Doldurma Semineri" ile Enstitü İstanbul İSMEK tarafından "İngilizce CV Oluşturma" ve "Evde Üret Sat Projesi" atölyeleri gerçekleştirilecek.

Hem çeşitli iş fırsatları hem de atölyeler

6 ve 7 Haziran'da iki gün boyunca Sancaktepe Belediyesi yerleşkesinde İstanbullularla buluşacak olan fuarda 30 özel sektör firması çeşitli pozisyonlarda iş fırsatları ile yer alacak. Ziyaretçiler ayrıca fuar bitimine kadar Enstitü İstanbul İSMEK'in düzenleyeceği, "Takım Çalışması", "İngilizce CV Oluşturma", "Etkili Konuşma Atölyesi", "Ritim Atölyesi", "Beden Dili Atölyesi" ve "Kişisel İmaj Yönetimi" atölyelerine katılabilecek. 11 Haziran Salı günü ise 25 özel sektör firmasının yer alacağı Kariyer ve İstihdam Fuarı, Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında Enstitü İstanbul İSMEK tarafından, "Ritim Atölyesi", "İngilizce CV Oluşturma", "Evde Üret Sat Projesi" ve "Etkili Konuşma" gibi atölyeler ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

Ekonomik büyümeye katkı hedefleniyor

Fuarlarda ziyaretçilerin dahil olabileceği bu atölyelerin yanı sıra, Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından düzenlenecek olan "Mülakat Teknikleri ve CV Hazırlama" seminerlerinde katılımcılarla iş arama süreçlerinde faydalanacakları değerli bilgiler paylaşılacak. İSPER koordinasyonunda, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Fuarları kapsamında İstanbulluların iş sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca İstanbul genelinde nitelikli iş gücünün üretime dahil olmasıyla ekonomik büyümeye katkı sağlanması da hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sancaktepe, İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, İstanbul ilçelerinde kariyer ve istihdam fuarları düzenliyor - Son Dakika

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