İBB, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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İBB, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Etkinlikler Düzenliyor

İBB, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler, şiddete karşı duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

22.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 23 Kasım'da başlayacak etkinlikler kapsamında; söyleşiler, film gösterimleri, atölyeler olacak.

İBB, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı duran İBB, kentin dört bir yanındaki kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

39 İlçede 39 söyleşi

23 Kasım'da başlayacak etkinlikler kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde ilçede 39 'Şiddete Karşı Dayanışma Söyleşileri' gerçekleşecek. Alanında uzman konuşmacılar ile katılımcıların bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.

Film gösteriminden atölye etkinliklerine

Etkinlikler, 5 ilçede 6 adet Film Gösterimi, 9 ilçede 9 adet Öz Savunma Atölyesi, Kadıköy'de 1 adet konser etkinliği, Beyoğlu'nda 6 adet Hafıza Turları, 6 ilçede 6 adet Kadın Yazarlarla Şiddet Üzerine Söyleşi şeklinde devam edecek. Ayrıca, İBB tarafından hayata geçirilen Mor Otobüs 4 ilçede belirlenen meydanlarda konuşlandırılacak. Etkinlik detaylarına İBB sosyal hizmetler web sayfası üzerinden ulaşmak da mümkün.

4 dilde kadın destek hattı

İBB, 2019'dan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki projeleri de hayata geçiriyor. O günden bu yana İstanbul'u herkes için eşit ve adil bir kent haline getirme yolunda pek çok adım atıldı. Şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı kuruldu. Kadın Destek Hattına 444 80 86 numaralı hattan ve ALO 153'ten ulaşmak mümkün. Kadınlara bire bir ve yüz yüze destek sunulabilmesi, sosyal incelemeler ile birlikte kapsamlı durum değerlendirmesi yapılarak ihtiyaçların tespit edilebilmesi için Kadın Danışma Birimi de hayata geçirildi. Şiddete maruz bırakılan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabileceği, tüm İBB hizmetlerinden yararlanarak güçlenip yeni hayatını kurabileceği Kadın Dayanışma Evi de hizmet veriyor. Diğer yandan, kadınların bakım yükünü hafifletecek Yuvamız İstanbul kreşlerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

Kaynak: ANKA

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