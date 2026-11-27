(İSTANBUL) İBB, kentin farklı noktalarında köprü ve ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, Bostancı ve Göztepe köprülü kavşaklarındaki çalışmalar tamamlanırken Kartal Metro İstasyonu yaya üst geçidi de yenilenerek kullanıma açıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul genelinde 26 araç köprüsünün güçlendirildiğini, 27 yeni yaya üst geçidi inşa edildiğini ve riskli durumdaki 24 yaya üst geçidinin yeniden yapıldığını açıkladı. Aslan, köprü ve kavşak çalışmalarının hem afet anında ulaşımın sağlanması hem de günlük trafik sorunlarının çözülmesi açısından önemine dikkat çekerek, "Afette İstanbul'un yolları açık olsun diye biz İstanbul'u güçlendirmek zorundayız" dedi.

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İstanbul genelinde köprü ve kavşakların bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle D-100 Karayolu üzerindeki çalışmalarda mevcut yapıların dayanıklılığının artırılması, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve kentin olası afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

"AFETTE İSTANBUL'UN YOLLARI AÇIK OLSUN DİYE BİZ İSTANBUL'U GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi'ndeki bütçe sunumunda yaptığı konuşmada köprü ve yolların olası bir depremde tahliye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Aslan, "Binaları güçlendirmek kadar, Allah korusun bir deprem anında şehrin tahliyesi de önemli. Köprülerin, yolların önemini ne yazık ki Maraş merkezli depremlerde gördük" ifadelerini kullandı.

Tuzla'dan Silivri'ye D-100 (E-5) güzergahındaki viyadük, köprü ve yaya üst geçitlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aslan, 26 araç köprüsünün güçlendirilmesinin tamamlandığını, 27 yeni yaya üst geçidinin inşa edildiğini ve riskli durumdaki 24 yaya üst geçidinin yeniden yapıldığını aktardı. Yaya üst geçitlerinin engelli erişimine uygun hale getirildiğini de ifade eden Aslan, çalışmalar sırasında trafik yoğunluğu yaşanabildiğine de değinerek, "Afette İstanbul'un yolları açık olsun diye biz İstanbul'u güçlendirmek zorundayız" dedi. Aslan, kavşak düzenlemelerinin günlük ulaşımı kolaylaştırmadaki önemine de dikkat çekerek, "Değerli dostlar, vatandaşlarımız her sabah aynı kavşakta bekliyorsa oradaki düğümü de çözmemiz lazım. İki mahalle yan yanaysa vatandaş karşıya geçmek için kilometrelerce dolaşmasın" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, kent genelindeki son onarım, güçlendirme çalışmaları şöyle:

KARTAL VE BOSTANCI KAVŞAKLARI YENİLENDİ

D-100 Karayolu üzerindeki Kartal ve Bostancı köprülü kavşaklarında yürütülen güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Kartal'da köprülerin hasarlı bölümleri onarılarak gerekli güçlendirme işlemleri ve boya çalışmaları gerçekleştirildi. Kadıköy'deki Bostancı Kavşağı'nda ise gece saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında köprülerin eskiyen bölümleri ve bağlantı noktaları yenilendi. Kavşaktaki köprülerin bakım, onarım ve boya işlemleri de tamamlandı.

GÖZTEPE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kadıköy'de Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yürütülen güçlendirme çalışmaları da tamamlandı. Köprünün dayanıklılığını artırmak amacıyla gerekli bölümlerde yenileme ve iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi.

BAKIRKÖY İNCİRLİ KÖPRÜSÜ'NDE GÜÇLENDİRME DEVAM EDİYOR

Bakırköy'de D-100 Karayolu üzerindeki İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda Bahçelievler tarafında yüzde 90, Bakırköy tarafında ise yüzde 50 ilerleme sağlandı. Trafik akışını etkileyecek işlemler tamamlanırken kalan çalışmalar mevcut ulaşım düzeni korunarak sürdürülüyor.

KARTAL METRO İSTASYONU YAYA ÜST GEÇİDİ YENİLENDİ

D-100 Karayolu üzerindeki M4 Metro Hattı Kartal İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Gece saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında eski merdivenler ve korkuluklar sökülerek yenileriyle değiştirildi. Köprünün gerekli bölümlerinde de yenileme işlemleri yapılarak yaya üst geçidi yeniden kullanıma açıldı.