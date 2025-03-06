İBB Kent Lokantaları Ramazan Ayında İstanbullulara Sağlıklı İftarlar Sunuyor - Son Dakika
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İBB Kent Lokantaları Ramazan Ayında İstanbullulara Sağlıklı İftarlar Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantaları, Ramazan boyunca uygun fiyatlı ve sağlıklı iftar sofraları sunarken, 'İftar Yemeği Bağışı' ile dar gelirlilere de destek sağlıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hizmet veren lokantalar, insanların bir araya geldiği dayanışma noktası oldu.

06.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:57
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Lokantaları, ramazan ayı boyunca İstanbulluların bir araya geldiği uygun fiyatlı ve sağlıklı iftar sofraları sunmayı sürdürüyor. Ramazan ayında duyarlı İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine 'İftar Yemeği Bağışı' ile dar gelirlilere destek olunmaya başlandı. İBB Kent Lokantaları, bu sayede herkesin iftarını yapabileceği buluşma noktası haline geldi.

İBB, İstanbulluların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere kolayca ulaşabilmesi amacıyla Kent Lokantaları projesini 2025 yılında da sürdürüyor. Anadolu Yakasında 6, Avrupa Yakasında ise 11 noktada hizmet veren Kent Lokantaları, lezzetli yemeklerin yanı sıra özel ramazan ayı menüleri de sunuyor.

"Özenle hazırlanıyor, uygun fiyata sunuluyor"

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılar tarafından özenle hazırlanan günlük 4 çeşit menü, çok uygun fiyatlarla tabldot usulü sunuluyor. Gıda mühendislerinin denetiminde yapılan yemek üretimlerinde, yetişkin bir kişinin günlük kalori ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak menü içerikleri belirleniyor.

"Ramazan ayında kent lokantalarına büyük ilgi"

Uygun fiyatlar ve kaliteli yemeklerle her gün daha fazla İstanbulluya hitap eden Kent Lokantaları, özellikle ramazan ayında büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının başlangıcında İBB Kent Lokantaları'nda geçtiğimiz 5 iftar günü boyunca toplam 5 bin 53 İstanbulluya hizmet verildi.  Ramazan ayında duyarlı İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine İftar Yemeği Bağışı ile emekli, memur, işçi, öğrenci ve dar gelirlilere destek olunmaya başlandı. İBB Kent Lokantaları, bu sayede herkesin iftarını doya doya yapabileceği dayanışma dolu bir buluşma noktası haline geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Kent Lokantaları Ramazan Ayında İstanbullulara Sağlıklı İftarlar Sunuyor - Son Dakika

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