Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "İbb Kreşi" İddialarına Açıklama

22.01.2026 23:56  Güncelleme: 09:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik istismar iddiaları üzerine harekete geçti. Aileye psikososyal destek sağlanırken, Bakanlık yargı sürecine müdahil olacak.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İBB'ye bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki çocuğa yönelik istismar iddialarına ilişkin ihbar sonrası ekiplerin harekete geçtiğini, aileye psikososyal destek sağlandığını ve yargı sürecine müdahil olunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı basın yayın organlarında "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır.

Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir. Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Güncel, Yargı, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
