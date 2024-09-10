İBB Kültür A.Ş.'nin Taksim Sanat'ta Erdal Ateş'in 'Doğu-Batı Divanı' sergisi

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(İSTANBUL) - İstanbul'un eylül ayı ile hareketlenen sanat takviminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş.'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat'ta Erdal Ateş'in "Doğu-Batı Divanı" sergisi de yerini alıyor.

Erdal Ateş'in; geçmişi, bugünü ve farklı sanat disiplinlerini buluşturduğu "Doğu-Batı Divanı" sergisi, 3 Eylül'de Taksim Sanat'ta kapılarını açtı. Serginin küratörlüğünü üstlenen Harman Şaner Çakmak, serginin Erdal Ateş'in sanatsal yolculuğunu yansıttığını ve bu eserlerin izleyicilere derin bir sanatsal tatmin sunacağını belirtti.

"Doğu-Batı Divanı"nın anlamı ve sanatsal içeriği

Erdal Ateş, "Doğu-Batı Divanı" başlığı altında topladığı sergide, yalnızca hat sanatı ile Batı'nın sanatsal değerlerini birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu iki kültürün ortak noktalarını ve zıtlıklarını da sorguluyor. Sanatçı, eserlerinde harflerin ve kelimelerin "mana"larının ötesine geçerek, onları birer soyut görsel unsura dönüştürüyor. Bu dönüşüm, izleyiciyi metinlerin ötesindeki görselliğe ve estetiğe yönlendiriyor.

Sergide yer alan eserler, hem geleneksel hat sanatından ilham alarak harfleri odağına alıyor hem de modern sanatın yenilikçi ve sorgulayıcı yapısına uygun olarak yeniden şekillendiriyor. Ateş, bu eserlerinde hattatların yazı alıştırmalarından, meşklerinden ilham alıyor. Bu karalamalar, sanatçının ellerinde yeniden şekillenerek soyut resimlere, heykellere ve enstalasyonlara dönüşüyor. Erdal Ateş, eserleriyle izleyiciyi sadece bir sanat eseri ile değil, aynı zamanda bir hikaye ile buluşturuyor. Harflerin, yazıların ve plastik sanatların birbirine karıştığı, geçmişin ve bugünün bir araya geldiği bu eserler, izleyicilere bir yandan görsel bir şölen sunarken, diğer yandan derin bir düşünsel deneyim vadediyor. Sergideki eserler, sadece hat sanatının değil, aynı zamanda Batı'nın sanat anlayışının da izlerini taşıyor. Eserlerdeki soyut formlar, izleyiciyi düşündürmeye ve sorgulamaya itiyor.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sanatın evrensel dilini kullanarak, hem geçmişin derinliklerinden gelen bir sanat dalı olan hat sanatından ilham alan hem de modern sanatın yenilikçi yaklaşımlarını bir araya getiren bu sergi, bizler için büyük bir önem taşıyor. Erdal Ateş'in bu eserlerinde, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda derin bir kültürel diyalog da yer alıyor" dedi.

Sanatseverler, 22 Eylül 2024 tarihine kadar Taksim Sanat Galerisi'nde sergiyi ziyaret ederek, Erdal Ateş'in sanat yolculuğuna tanıklık edebilecek.

Erdal Ateş hakkında

Sanatçı Erdal Ateş'in sanata olan ilgisi, çocukluk yıllarından itibaren kitaplara duyduğu derin sevgiyle şekillenmiş. Özellikle sahaf dükkanlarına olan tutkusu, onu yıllar önce karşılaştığı eski hat karalamalarına yöneltmiş. Bir gün, sahaf raflarında bulduğu bu eski karalamalar, sanatçının yaşamında bir dönüm noktası olur ve bu harfler, sözcükler ve mürekkep izleri ile dolu kağıtlar, ona büyük bir sanatsal ilham kaynağı olur. Zamanla bu karalamaları inceleyip, onların derin anlamlarını ve estetik zenginliklerini keşfetmeye başlar. Bu süreçte, hat sanatının inceliklerini anlamış, hattatların estetik anlayışlarını ve sanatsal disiplinlerini öğrenmiştir. Erdal Ateş, bu keşiflerinden yola çıkarak, hat sanatını modern bir perspektifte yeniden yorumlamaya başlar.