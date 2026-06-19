Avukatı Taşlıoğlu: Erhan Karaal Öldüresiye Dövülmüş. Elleri, Ayakları Bağlı Durumda Bulunmuş - Son Dakika
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Avukatı Taşlıoğlu: Erhan Karaal Öldüresiye Dövülmüş. Elleri, Ayakları Bağlı Durumda Bulunmuş

19.06.2026 10:12  Güncelleme: 11:17
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kaçırıldı. Polis tarafından Tuzla'da atıl bir fabrikada el ve ayakları bağlı, öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla'da atıl bir fabrika binasında bulunduğu bildirilen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, el ve ayakları bağlı bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi devam ediyor.

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

BAŞSAVCILIK: 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Erhan Karaal, bu sabah polislerce bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu. başsavcılık bilgilendirmesi şöyle:

"2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir."

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Tuzla, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatı Taşlıoğlu: Erhan Karaal Öldüresiye Dövülmüş. Elleri, Ayakları Bağlı Durumda Bulunmuş - Son Dakika

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