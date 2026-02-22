İbb Kuştepe Zemin Altı Otoparkı Çalışmalarında Sona Yaklaştı… İbb Başkanvekili Aslan: "Kuştepe Nefes Alacak" - Son Dakika
İbb Kuştepe Zemin Altı Otoparkı Çalışmalarında Sona Yaklaştı… İbb Başkanvekili Aslan: "Kuştepe Nefes Alacak"

22.02.2026 13:09  Güncelleme: 15:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Spor Tesisi projesinin sona yaklaştığını duyurdu. Proje, mahallede spor, sosyal yaşam ve güvenli buluşma imkanı sağlarken, aynı zamanda afet toplanma alanı ve pazar yeri işlevi görecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Kuştepe Zemin Altı Otoparkı çalışmalarında sona yaklaştı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kompleksin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Burası bir taraftan çocukların problemini, bir taraftan park sorununu, bir taraftan Kuştepe Spor'un antrenman problemlerini çözecek, 240 tezgahlı bir pazar alanı da olacak. Ayrıca, afet anında toplanılabilecek, lojistik hizmetler alınılabilecek bir alan. Yani öyle fonksiyonel bir alan ki Kuştepe nefes alacak" dedi.

İBB Başkanvekili Aslan, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Spor Tesisi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgi alan Aslan, tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye spor, sosyal yaşam ve güvenli buluşma imkanı kazandırılacağını ifade etti.

Projenin yakında tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacağını belirten Aslan, şunları söyledi:

"Gençlik için her noktada elimizden gelen her türlü desteği sunacağız"

"Buraya toprak haldeyken gelmiştik, şimdi bitmek üzere. Burası öyle bir kompleks ki bir taraftan çocukların problemini, bir taraftan park sorununu, bir taraftan Kuştepe Spor'un antrenman problemlerini çözecek. Ayrıca 240 tezgahlı bir pazar alanı olacak. Yani öyle fonksiyonel bir alan ki Kuştepe nefes alacak. Ayrıca, afet anında toplanılabilecek, lojistik hizmetler alınılabilecek bir alan. Gençleri, uyuşturucu madde satıcılarının, kötü alışkanlık özendiren sokak çetelerinin elinden kurtarıp buralarda spor yapmasını ve geleceğin nesillerini, ülkenin yöneticilerini hazırlamak için mücadele ediyoruz. Gençlik için her noktada elimizden gelen her türlü desteği sunacağız."

"Ülkenin geleceği gençliğinin gücüyle ölçülür"

Şu anda 10 okulda spor salonu inşaatının devam ettiğini ve İBB spor sahalarının sayısının 77'ye ulaştığını vurgulayan Aslan, "Gençliğe sadece spor sahası mı yapıyoruz? Hayır. Eğitim alabilmeleri için, kimseye muhtaç olmamaları için yurt desteğinden eğitim desteğine, giyinme desteğinden barınma desteğine İBB İstanbul gençliğinin yanında. ve onların geleceğe hazırlanabilmesi, alışkanlıklardan kurtulabilmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Bir ülkenin geleceği, gençliğinin gücüyle ölçülür" ifadelerini kullandı.

Çok yönlü yaşam alanı

Proje tamamlandığında mahalle; otoparktan spor alanlarına, pazar yerinden afet toplanma alanına kadar çok yönlü bir yaşam merkezine kavuşacak. Toplam 17 bin 500 metrekarelik alana sahip zemin altı otoparkta 365'i standart, 22'si engelli ve 43'ü elektrikli araçlara ayrılmış olmak üzere toplam 430 araç kapasitesi bulunacak.

Proje bünyesinde 68'e 50 metre ölçülerinde halı saha, 400 kişi kapasiteli 800 metrekarelik çok amaçlı salon ve 265 metrekarelik fuaye alanı yer alacak. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamına katkı sunacak 90 metrekarelik kafeterya da projede bulunuyor. Ayrıca, bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine yanıt verecek şekilde 240 tezgahlı ve 3 bin 100 metrekare büyüklüğünde modern bir pazar alanı da Kuştepe'ye kazandırılmış olacak.

Kaynak: ANKA

