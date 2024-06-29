İBB, LGS Tercih Sürecinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, LGS Tercih Sürecinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrenciler 1 Temmuz'dan itibaren Bakırköy ve Kadıköy Meydan'da bulunan tercih çadırlarından ücretsiz danışmanlık alabilecek.

29.06.2024 13:50  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrenciler 1 Temmuz'dan itibaren Bakırköy ve Kadıköy Meydan'da bulunan tercih çadırlarından ücretsiz danışmanlık alabilecek.

İBB, LGS tercih sürecinde, öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. 1 Temmuz itibarıyla Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında kurulacak tercih çadırlarında öğrencilere tercihleri konusunda rehberlik edilecek. Uzman eğitmenlerce verilecek danışmanlık kapsamında; tercih işlemleri, başarı puanlarına göre okullar, yerel yerleştirme, mesleki eğitim merkezleri ile açık öğretim kurumları hakkında bilgilendirme, tercih işlemlerinin nereden yapılabileceği ve nakil tercih süreçleri gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak.

İBB'nin 2022 yılında Bakırköy ve Kadıköy'de olmak üzere 2 meydanda başlattığı LGS tercih danışmanlık hizmetinden bugüne kadar binin üzerinde öğrenci yararlandı. LGS tercih danışmanlığı hizmeti, bu yıl 1 Temmuz'dan itibaren 1 hafta süreyle yine Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında olacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGS Tercih, İstanbul, Kadıköy, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, LGS Tercih Sürecinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, LGS Tercih Sürecinde Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement