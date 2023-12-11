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İBB Meclisi'nde aralık ayı oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde aralık ayı oturumu gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde aralık ayının ilk oturumu gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını kınadı. AK Parti'li Meclis Üyesi Halit Cebeci ise Bakırköy'deki yapılmayan projeleri gündeme getirdi. Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu ise Riva Deresi'nin durumunu sordu.

İBB Meclisi\'nde aralık ayı oturumu gerçekleştirildi
11.12.2023 - 17:01,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde aralık ayının ilk oturumu gerçekleştirildi.

İBB'nin Saraçhane'deki binasında oturum başkanlığını yapan Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, bu yıl yılbaşının çok buruk bir şekilde karşılanacağını belirterek, " İsrail'in katliamları, durmadan devam ediyor. Artık soykırıma varan bir anlayış içerisinde Filistinli kardeşlerimize ciddi bir insanlık dramı yaşatılıyor. İnsanlığın bir an önce bu konuda adım atması gerekiyor. İsrail'i şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimize de büyükşehir olarak sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtiyorum." diye konuştu.

"Bakırköy Meydanı'ndaki çalışmalar gündeme geldi"

Daha sonra soru önergelerine geçilen mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Halit Cebeci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında, Bakırköy'le ilgili çeşitli vaatlerde bulunduğunu anlattı.

Seçimden sonra aradan geçen yaklaşık 5 yıl boyunca verilen sözlerin unutulduğunu ifade eden Cebeci, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, "İBB Başkanı tarafından söz verilen ve yapılmayan vaatleri yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum, sokaklarda vatandaşlardan gelen tepkilere cevap veremiyorum" dediğini aktardı.

Cebeci, ilçede Ayamama Deresi ıslahı ve rekreasyon alanları, İstanbul, İncirli, Florya caddelerinin kaldırım ve yol düzenlemeleri, Bakırköy Meydanı ve çevresindeki yenileme çalışmaları ile Ataköy- İkitelli Metro Hattı gibi çok sayıda sonlandırılmamış projelerin olduğunu söyledi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda devam eden çalışmalara değinen Cebeci, "Bakırköy Meydanı'nda sadece kaldırım taşları sökülerek yerine yeni taşlar konulmaktadır. Meydan düzenlemesi ile ilgili vatandaşlarımıza vereceğiniz bir bitiş tarihi var mı, varsa ne zamandır?" sorularını yöneltti.

"Riva Deresi artık neredeyse tamamen balçık haline geldi"

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu da yeni İBB yönetiminin, geçen 5 yılda Beykoz'da kentsel dönüşüm adına yaptığı bir tane bağımsız bölümün olup olmadığını sordu.

Çubuklu Mahallesi'nde İBB uhdesindeki kentsel dönüşüm projesinde, "çalıştay", "toplantı", "tanıtım" diye diye 5 yılın bittiğini anlatan Hasanoğlu, ilçedeki çeşitli sorunları gündeme getirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2020 yılında Riva Deresi'yle ilgili bir yıl içerisinde bütün idari işlemleri tamamlayacağını söylediğini aktaran Hasanoğlu, "Riva Deresi artık neredeyse tamamen balçık haline geldi ve tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Riva Deresi ile ilgili yapılan herhangi bir işlem var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA
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