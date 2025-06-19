İBB Meclisi'nde Otopark Sorunu Gündemde - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Otopark Sorunu Gündemde

19.06.2025 19:44
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İBB Meclisi'nde AK Parti'li Yiğit, İstanbul'daki otopark sorunlarına dair soru önergesi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul'daki otopark sorununa ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Yiğit, İBB Başkanı'nın 2019'da göreve gelirken İstanbul'a 100 bin araçlık otopark yapılacağını vadettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan alanda, kapalı pazar, zemin altı otopark ve sosyal donatı alanlarından oluşan tesisin ihalesinin İBB tarafından 2017'de yapıldığını ve 2018'de inşaatına başlanıldığını anımsatan Yiğit, "Ancak daha sonra protokol süreci gerekçe gösterilerek inşaat durdurulmuş, 2023'te tasfiye edilmiş ve Sultangazi Belediyesine mevcut haliyle bırakılacağı yazılı olarak bildirilmişti. Belediye tarafından söz konusu tesisin mevcut haliyle veya protokol kapsamında tamamlanarak devir edilmesi talep edilmesine rağmen, bugüne kadar inşaat devredilmemiş, yapımına da devam edilmemiştir." diye konuştu.

Yiğit, Esentepe Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'ye ait alanda kapalı pazar, otopark ve sosyal donatılardan oluşan tesisin ihalesinin 2015'te yapıldığını, inşaatına başlandığını ve 2019'da zemin kat seviyesine ulaşmasına rağmen geçen 6 yıllık süre zarfında çevre düzenlemesi yapılmadığını ve hizmete sunulmadığını dile getirdi.

"Sultangazi ilçesinde otopark yapmayı planlıyor musunuz?"

Yunus Emre Mahallesi'ndeki kapalı pazar, otopark ve sosyal donatı alanlarından oluşan hizmet tesisi yapımı için 2018'de projelendirme yapıldığını, ancak 2019'daki seçimin ardından ihale edilmediğini belirten Yiğit, "Ayrıca, 24 Aralık 2020 tarihine kadar 5216 Sayılı Kanun kapsamında bölge otoparkları yapma yetkisi İBB'ye ait iken, bu süreçte toplanan otopark ücretleri 2021 yılına kadar İBB tarafından tahsil edilmiştir." diye konuştu.

Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 seçimlerinde vadedilen 100 bin araçlık otoparktan bugüne kadar kaç yeni otopark yapılmıştır, mevcut otoparklardan kaç otopark kapatılmıştır? Sultangazi ilçesi için planlandığı halde 6 yıllık süre zarfında 1 adet otopark bile yapmayan İBB yönetimi, otopark ihtiyacı için Sultangazi'ye kaç otopark yapmayı planlamıştır? Gazi Mahallesi'nde acil ihtiyaç olan kapalı pazar, otopark ve sosyal donatılardan oluşan tesisi tamamlamayı düşünüyor musunuz? Tamamlamayacaksanız, inşaatı mevcut haliyle ne zaman Sultangazi Belediyesine devredeceksiniz? Esentepe Mahallesi'nde inşaatı tamamlandığı halde bir türlü hizmete sunulamayan kapalı pazar ve otopark binasını çürümeden Esentepe halkının hizmetine sunacak mısınız, yoksa 2029 seçimlerini mi bekleyeceksiniz?

Yunus Emre Mahallesi'nde acil ihtiyaç olan kapalı pazar ve otopark hizmet birimlerinden oluşan tesisin yapımına başlanıp başlanmayacağını soran Yiğit, "İBB tarafından toplanan otopark ücretleri karşılığında Sultangazi ilçesinde otopark yapmayı planlıyor musunuz? Eğer bu kapalı otoparklar yapılmayacaksa, toplanan otopark ücretlerini Sultangazi Belediyesine iade etmeyi düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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