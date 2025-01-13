İBB Meclisi'nde Suç Örgütü Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi'nde Suç Örgütü Tartışması

İBB Meclisi\'nde Suç Örgütü Tartışması

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişi hakkında suç örgütü soruşturması sürüyor.

13.01.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişiye, suç örgütü soruşturması kapsamında operasyon yapılması tartışıldı.

İBB Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma konuşuldu.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Beşiktaş'ta "rüşvet" ve "ihalelere fesat karıştırma" iddiasıyla ilgili bir soruşturma açıldığını belirtti.

Akpolat ile beraber 47 kişinin, üç ay süren teknik takibin ardından gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Gökkuş, "Biz hukukçuyuz ve şu anda yapılan suçlamaları sadece medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Geçenlerde yaptığım konuşmada da Esenyurt Belediye Başkanımızla ilgili söylemiştim, inşallah bu iddialar doğru değildir ama bir hukuki süreç devam ediyor. Yargıya hepimiz saygı duymak zorundayız. Tabii ki yargı sürecinin takipçisi olacağız ama yargının rahat çalışması ve iddiaların çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Biz AK Parti grubu olarak, sadece yargıya saygı duymamız ve süreci sakin bir şekilde beklememiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman ise Akpolat ve tüm çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Akpolat'ın kent yoksulluğuna karşı sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla örnek projelere imza attığını anlatan Şişman, "Beşiktaş'ta 2024 yılı boyunca yalnızca geçtiğimiz yıl 3,5 milyon öğünden fazla yemek dağıtılmış, her gün 2 bin üniversite öğrencisine ücretsiz yemek sağlanmıştır. 55 binden fazla Beşiktaşlıya ücretsiz sağlık hizmeti verilmiş, çocuklardan kadınlara, gençlerden yaşlılara toplumun her kesimi için eşitlikçi ve katılımcı projeler hayata geçirilmiştir. Bu hizmetler sadece bir yılın değil, bir anlayışın eseridir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Rıza Akpolat, Nuri Aslan, AK Parti, Beşiktaş, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Suç Örgütü Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:38. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde Suç Örgütü Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.