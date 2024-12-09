İBB Meclisi\'nde Yürüyen Merdiven Sorunu Araştırılacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz'ın verdiği arızalı yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlere ilişkin soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi vermek için oturumda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Yılmaz, İBB'ye bağlı toplu taşıma noktalarında ve çeşitli kamu alanlarındaki yürüyen merdiven ile bant ve asansörlerin büyük kısmının sık sık arıza yaptığını söyledi.

Bu arızaların giderilmesinin, bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmasının çok uzun sürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Bu durum özellikle engelli bireyler, yaşlılar, çocuklu anneler ve günlük hayatında toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için ciddi ulaşım sorunları yaratmaktadır. İstanbul'un büyüklüğü ve yoğunluğu göz önüne alındığında yürüyen merdivenlerin çalışmaması, sadece ulaşımı aksatmakla kalmayıp toplu taşıma sisteminin genel işleyişini de olumsuz etkilemektedir. İstanbul'daki hayatı kolaylaştırmak, İBB'nin asli görevidir." diye konuştu.

Kentteki toplu ulaşım noktalarında bulunan yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlerin toplam sayısını soran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunlarla ilgili düzenli bir bakım planı mevcut mudur? Eğer böyle bir plan varsa gerçekten uygulanmakta mıdır? Uygulanıyorsa bu merdivenler neden sürekli arıza yapmaktadır? Şu anda halihazırda bozuk olduğu tespit edilen yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör sayısı kaçtır? Bu sayıyla ilgili güncel bir rapor var mıdır? İstanbul'da yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım hizmetlerini yerine getiren firma ya da firmalarla yapılan sözleşmelerin kapsamı nedir? Bu firmaların performans ve sorumlulukları hakkında denetim yapılmakta mıdır, değerlendirme kriterleri nelerdir?"

"Pek çok levhada belirtilen tarihin üzerinden onlarca gün geçmiştir"

Yılmaz, bazı yerlerde aylarca onarılmayan yürüyen merdivenlerin olduğunu, özellikle çoğu ulaşım noktasındaki merdivenlerin neredeyse yarısının çalışmadığının kendisi tarafından bizzat yerinde tespit edildiğini söyledi.

Bu merdivenlerin önüne hizmete gireceği tarihi belirten levhaların konulduğunu dile getiren Yılmaz, "Pek çok levhada belirtilen tarihin üzerinden onlarca gün geçmiştir. Bir yürüyen merdivenin onarım süresi ortalama ne kadardır? Tahmini onarım süresini onlarca gün aşan gecikmelere yol açacak kendine özgü arızaların yaşanması mümkün müdür?" diye sordu.

Konuşmanın ardından AK Parti Grubu'nca verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.