İBB Meclisinde araç kiralama ve tatlı alımı ihalelerine dair önerge kabul edildi - Son Dakika
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İBB Meclisinde araç kiralama ve tatlı alımı ihalelerine dair önerge kabul edildi

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İBB Meclisinde, Sayıştay'ın 2025 Denetim Raporu'ndaki ihale tespitlerine ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Önergede araç kiralama ve şerbetli tatlı alımı ihalelerine dikkat çekilerek olası kamu zararına ilişkin sorular yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Sayıştay'ın 2025 Yılı Denetim Raporu'ndaki bazı mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetlerin piyasa rayiçleriyle uyumsuz ve yüksek oranda belirlendiğine yönelik tespitlere ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Sayıştay Başkanlığının İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetlerin piyasa rayiçleriyle uyumsuz ve yüksek oranda belirlendiğinin tespit edildiğini söyledi.

Raporda özellikle araç kiralama ve şerbetli tatlı alımı gibi ihalelere dikkat çekildiğini aktaran Aşkın, şunları kaydetti:

"İhale hazırlık aşamasında gerçekçi fiyat araştırması yapılmadığı ve hesaplanan yaklaşık maliyetlerin piyasa koşullarının üzerinde tutulduğu vurgulanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi idarelere 'kaynakların verimli kullanılmasını sağlama' sorumluluğu yüklerken, 9. maddesi ise ihale öncesinde her türlü fiyat araştırması yapılarak gerçekçi bir yaklaşık maliyet belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yaklaşık maliyetin piyasa rayiçlerinin üzerinde hesaplanması, ihalelerde rekabetin sağlıklı oluşmasını engellemekte, piyasa değerinin üzerindeki tekliflerin 'yaklaşık maliyet sınırları içinde' değerlendirilerek kabul edilmesine ve doğrudan kamu zararı riskine yol açmaktadır."

Aşkın, Sayıştay raporunda belirtilen araç kiralama ve şerbetli tatlı alımı ihaleleri başta olmak üzere yaklaşık maliyeti piyasa rayiçlerinin üzerinde hesaplandığı tespit edilen ihalelerin hangileri olduğunu sorarak, "Bu ihalelerin ihale kayıt numaraları, sözleşme bedelleri ve yüklenici firmaları kimlerdir? Söz konusu ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken hangi yöntemler kullanılmıştır? Piyasa fiyat araştırması kapsamında kaç firmadan veya hangi resmi kurum ve kuruluşlardan veri temin edilmiştir?" diye konuştu.

Piyasa rayiçlerinin üzerinde belirlenen bu yaklaşık maliyetler neticesinde ihalelerin piyasa değerinin üzerinde sonuçlanmasından doğan herhangi bir kamu zararının hesaplanıp hesaplanmadığını da soran Aşkın, şu soruları yöneltti:

"Hesaplandıysa tutarı nedir ve sorumlular hakkında rücu işlemi başlatılmış mıdır? Yaklaşık maliyet hesaplamalarında hata yaparak kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebebiyet veren ihale yetkilileri, yaklaşık maliyet tespit komisyonu üyeleri ve ilgili birim yöneticileri hakkında idari bir inceleme veya soruşturma açılmış mıdır? Gelecek dönemlerde yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetlerin güncel ve gerçekçi piyasa verilerine dayandırılması amacıyla İBB bünyesinde standart bir denetim ve kontrol mekanizması oluşturulmuş mudur?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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