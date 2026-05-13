İBB Meclisinde Tartışma: Fatih Başkanı ile CHP'li Üye Arasında Gergin Anlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin konuşması sırasında yaşanan tartışma nedeniyle toplantıya ara verildi.

İBB Meclisinin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın geçen Meclis toplantısında söylediği "Murat Gülibrahimoğlu'nun firmasının, Fatih Belediyesine bağış yaptığı" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Bugünlerde Türkiye siyasetinde CHP'nin içerisinde gelişen olaylar olduğunu kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"İçerisinde bunun bir kısmını siz haklı görürsünüz, haksız görürsünüz ama Türkiye'de bir şekilde hukuk sistemi işliyor. Size göre eksik işliyor, fazla işliyor ama bir hukuk sistemi işliyor. Geçmişte de bunlar oldu. Tümden savunmaların hatalı olduğunu, hukuki, ahlaki, insani olmadığını söyledim ve mahcup oluyorsunuz. Siz birisine bir tutuklama çıktığında, bir olay olduğunda bir açıklama yapıyorsunuz, hemen arkasında diziliyorsunuz. Sonra aynı kişi, üç gün sonra farklı bir şey konuştuğunda hemen bela okumaya başlıyorsunuz. CHP'li arkadaşların, sizin ruh halinizi anlamak da mümkün değil."

Konuşması devam ederken CHP'li sıralardan sataşmaların yaşanması üzerine Turan, "Sesinizi yükselterek burada susacağımı mı zannediyorsunuz, hadsizlik yapmayın." diyerek tepki gösterdi.

Meclis 1. Başkanvekili Gümüşdağ, Turan'a üslubuna dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Turan, CHP sıralarına dönerek, "Yeter sizin artık iftiralarınızdan bıktık." dedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili İnanlı'nın "Biz bıktık asıl" demesi üzerine Turan, "İftiradan bıkmadın, sen iftira attın. Hanımefendi polemik yapmayınız, söylediklerimi dinleyiniz. Ben 30 senedir bu kürsülerdeyim, sizin bu yaygaralarınızdan korkacak halim yok. Yaygara yapmayınız." diye konuştu.

Gümüşdağ, tartışmanın büyümesi üzerine Turan'ın mikrofonunu kapatarak, toplantıya ara verdi.

Meclis bir süre sonra yeniden çalışmalarına devam etti.

"Fatih Belediyesine herhangi bir bağış yapılmamış"

Tekrar kürsüye çıkan Ergün Turan, mikrofonunun kapatılarak sözünün kesilmesine tepki gösterdi.

Bazı genç kişilerin olumsuz davranışlarına karşı Gümüşdağ'ın müdahale etmemesi üzerine kendisinin müdahale etmek zorunda kaldığını belirten Turan, Ülkü İnanlı'nın geçen oturumda döküm sahasını işleten ve davalara konu olan Murat Gülibrahimoğlu'nun firmasından bahsederek, "AKP'li Fatih Belediyesine bağış yapmış." dediğini söyledi.

Bu iddia ile ilgili konuşan Turan, "2022, 2023 ve 2025 yıllarında Fatih Belediyesine herhangi bir bağış yapılmamış. Tam tersine, Fatih Belediyesi ilgili firmaya para yatırmış. Siz, müfettiş raporunda 'gelen' hanesinde gözüken rakamları 'giden' hanesinde gibi görüp burada 'Bağış yapılmış.' dediniz. Biz Fatih Belediyesi olarak niçin buraya para yatırmışız? Fatih Belediyesi olarak bölgeden topladığımız moloz ve buna benzer şeyleri bir yerde topluyoruz. Sonra taşımacılık yapan müteahhidimize fiş veriyoruz, o da döküm sahasına döküm yapıyor." ifadelerini kullandı.

Turan, raporda üç ayrı yerde "gelen" ve "giden" hesapları bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu şirketin hesabına giren paralar arasında Fatih Belediyesi adına şu rakamlar yer alıyor. 2022 yılında 21 ayrı işlemde 2 milyon 915 bin lira, 2023 yılında 30 ayrı işlemde 5 milyon 612 bin lira, 2025 yılında 72 ayrı işlemde 5 milyon 718 bin lira para yatırmışız. Biz bu paraları neden yatırıyoruz? İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bu burada 'bağış' olarak izah ediliyor."

Bu konunun belgeleri olduğunu vurgulayan Turan, "Bu evrakı Ülkü Hanım'a vereceğim. En azından insanidir, hata yapmıştır çıksın özür dilesin. Desin ki 'Ben Fatih Belediyesinden ve Başkan'ından özür diliyorum.' Bu siyaseten kendisi adına eksik yazar ama insani olarak saygınlığı olur." dedi.

Turan'ın konuşmasının ardından söz alan Ülkü İnanlı, rapordan bahsederek, "Evet, haklısınız. Fatih Belediyesine, 5 milyon 178 bin lira belediyeye girmemiş, belediyeden çıkmış. Orada sehven bir hata yapılmış. Ama ben hata yaptığım zaman da söylerim. Fakat peki başka neler olmuş, diğerlerinin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grubu ve CHP Grubu Meclis üyelerinin karşılıklı konuşmalarıyla tartışma devam etti.