İBB'nin Metrobüs Hattında 'Beyaz Yol' Çalışmasının 3. Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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İBB'nin Metrobüs Hattında 'Beyaz Yol' Çalışmasının 3. Etabı Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışmasının üçüncü etabını başarıyla tamamladı. 20 yıllık dayanım gücüne sahip olan bu uygulama, metrobüs yolunda daha konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Çalışmalar, İBB Sosyal Tesisler ile Yenibosna metrobüs durakları arasında gerçekleştirildi.

02.09.2024 14:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı tamamlandı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Beyaz Yol" uygulamasının metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunduğu ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, "Beyaz Yol" çalışmasının üçüncü etabına 6 Temmuz'da başlanıldığı aktarılan açıklamada, üçüncü etap çalışmalarının tamamlandığı, metrobüs yolunun iki yönde de beyaz yol ile kaplandığı belirtildi.

Metrobüs yolundaki üçüncü etap çalışmaları, İBB Sosyal Tesisler ile Yenibosna metrobüs durakları arasında yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'nin Metrobüs Hattında 'Beyaz Yol' Çalışmasının 3. Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin Metrobüs Hattında 'Beyaz Yol' Çalışmasının 3. Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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