İBB\'nin 1 TL\'lik müze uygulaması 5 müzede Meclis kararıyla genişledi

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına erişimi kolaylaştırmak amacıyla müzelerde 1 TL uygulamasını genişletiyor. Şerefiye Sarnıcı'nda başlayan uygulamanın ardından, İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ücretli müzelerde de Türk vatandaşları için giriş ücreti 1 TL olarak belirlendi. İBB'ye bağlı müze ve sergi alanlarının büyük bölümü ise halihazırda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın, İstanbulluların kentin tarihi ve kültürel mirasına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla duyurduğu 1 TL'lik müze uygulamasında yeni aşamaya geçildi.

Kültür AŞ tarafından işletilen Şerefiye Sarnıcı'nda gerekli teknik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları için 1 TL giriş uygulaması başladı. Şerefiye Sarnıcı, haftanın 7 günü 10.00–18.00 saatleri arasında 1 TL karşılığında ziyaret edilebiliyor.

MECLİS OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretli müzelerde Türk vatandaşları için giriş ücretinin 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif de İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis kararı kapsamında 1 TL giriş ücretine geçen müzeler şöyle:

Anadolu Hisarı Müzesi

Tekfur Sarayı Müzesi

Haliç Tersanesi içindeki İstanbul Sanat Müzesi

Taksim Cumhuriyet Müzesi

Aşiyan Müzesi

KEMAL SUNAL MÜZESİ KAPSAM DIŞINDA

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı toplam 41 müze ve sergi alanının büyük bölümü halihazırda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Meclis kararı, giriş ücreti bulunan belirli müzelerin Türk vatandaşları için 1 TL'ye indirilmesini kapsıyor. Bazı müze ve kültür alanları ise özel statüleri nedeniyle uygulamanın dışında bulunuyor. Kemal Sunal Müzesi, telif haklarından kaynaklanan özel durumu nedeniyle 1 TL uygulamasına dahil edilmeyecek.

Böylece İBB bünyesindeki müze ve sergi alanlarının büyük bölümü ücretsiz olarak ziyaret edilmeye devam ederken, giriş ücreti bulunan ve Meclis kararı kapsamına alınan müzeler gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kapılarını açacak.