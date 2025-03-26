İBB'nin Askıda Fatura Uygulamasında Bağış Miktarı 200 Milyon Liraya Yaklaştı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı "Askıda Fatura" uygulamasında bağış miktarı 200 milyon liraya yaklaştı.

İBB'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı "Askıda Fatura" uygulamasında bağış miktarı 200 milyon liraya yaklaştı. Sosyal yardımlaşma temelli uygulama aracılığıyla bugüne dek binlerce vatandaşın temel ihtiyaçları karşılandı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Askıda Fatura destek paketlerimiz hızla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu dayanışma hareketine katkıda bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Askıda Fatura dışında aile destek, anne-bebek destek, eğitim destek, ulaşım destek, yuvam destek ve emekliye pazar desteği paketleriyle de kentte yaşayan dar gelirli vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Belediye yetkilileri, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde toplumsal dayanışmanın daha da önem kazandığına dikkat çekerek, yardım kampanyalarının kesintisiz süreceğini vurguladı.