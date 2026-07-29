İBB'nin Avcılar'daki sosyal tesisi depreme karşı güçlendirilerek yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB'nin Avcılar'daki sosyal tesisi depreme karşı güçlendirilerek yeniden hizmete açıldı

İBB\'nin Avcılar\'daki sosyal tesisi depreme karşı güçlendirilerek yeniden hizmete açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2024 sonunda riskli yapı olduğu gerçekçesiyle geçici olarak kapatılan Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisi’ni fore kazık sistemiyle güçlendirip modernize ederek yeniden hizmete açtı.

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2024 sonunda riskli yapı olduğu gerçekçesiyle geçici olarak kapatılan Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisi'ni fore kazık sistemiyle güçlendirip modernize ederek yeniden hizmete açtı. Açılışta konuşan Aslan, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyona tepki gösterdi. Aslan, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Hanımefendi'yi gözaltına aldılar. Hukuksuzca yönetilen bir sistemle karşı karşıyayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024 sonunda riskli yapı olduğu gerçekçesiyle geçici olarak kapattığı, Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisi'ni fore kazık sistemiyle güçlendirip modernize ederek yeniden hizmete açtı. Kapasitesi artırılan, İSPARK Otoparkıyla ve çevre düzenlemesi tamamlanan tesis, İstanbullulara güvenli ve erişilebilir fiyatlarla sosyalleşme imkânı sunmaya devam edecek. Bugün itibariye hizmete açılan tesiste, İBB'nin üst yönetimi ile kahvaltıda buluşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a, Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can da eşlik etti. Kahvaltı öncesi değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanvekili Nuri Aslan şunları söyledi:

"Şu an Avcılar'da, Denizköşkler'deyiz. Denizköşkler'de daha önceden de Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt bölgelerinde yaşayan yurttaşlarımızın daha çok yararlandığı bir sosyal tesis var. Bu tesis, çok eski bir tesisti. Bu tesisi de arkadaşlarımız incelediğinde, 2024 yılında tesisin afete karşı riskli bir durumda olduğu, mutlaka yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine karar verildi. Bu kapsamda 2024'ün sonunda çalışmalara başladık ve tamamladık şimdi de hizmete açıyoruz. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt ve hatta Bakırköylü vatandaşlarımızı buraya gelmelerini ve sosyal tesisimizi görmelerini davet ediyorum.

"AÇIK VE KAPALI ALANIYLA BU TESİSTE TOPLAM 440 KİŞİYE HİZMET VERECEĞİZ"

Bildiğiniz Türkiye'nin en lüks restoranlarından birisini 'sosyal tesis' adıyla İstanbulluların hizmetine açıyoruz. Burası, 2024 yılında 80 kişi kapasiteli oturma alanı olan bir sosyal tesisti. Bugün, bu binanın yerine yaptığımız bina ile şu an oturarak aynı anda 240 kişiye hizmet verebilecek bir sosyal tesis oluşturduk. Açık alanda da daha önce 140 olan kapasiteyi 200'e çıkardık. Açık ve kapalı alanıyla bu tesiste toplam 440 kişiye hizmet vereceğiz. Yenilenen tesisimiz, bugün itibariyle İstanbulluların hizmetinde olacak.

"EKREM İMAMOĞLU VİZYONUNU TÜM DÜNYA ARTIK TANIYOR"

İstanbul genelinde toplam 37 sosyal tesisimiz var. Biz bu tesislerde 109 milyona yakın yurttaşımıza hizmet verdik. Sadece bu yıl 6,5 milyon yurttaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinden hizmet aldı. Aynı zamanda bir de Kent Lokantalarımız var. Biliyorsunuz Türkiye'ye ve dünyaya marka oldu. Ekrem İmamoğlu vizyonunu tüm dünya artık tanıyor; Yaşam Vadileriyle, sosyal tesislerle, Kent Lokantalarıyla, Çocuk Etkinlik Merkezlerimizle... Kent Lokantalarımızda da bugüne kadar 10 milyonun üstünde yurttaşımız gelip 4 çeşit yemeği 100 liraya yediler. Eğer İstanbulkart taşıyıcısıysanız; İstanbulkart ile ödeme yaparsanız da 90 liraya 4 çeşit yemek yiyorsunuz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak hem emeklinin hem asgari ücretlinin hem esnafın hem işçinin hem köylünün yanında duruyoruz. İBB ile, 'Ben İstanbul'da eşimle, çocuğumla beraber dışarıda yemek yiyemiyorum' deme dönemi bitmiştir. İster Kent Lokantasında ister sosyal tesislerimizde gelin ve uygun fiyatlarımızdan yararlanın.

"SOSYAL KAFELERLE DE İSTANBUL'A YENİ BİR SOLUK ALDIRACAĞIZ"

Şimdi arkadaşlarımız büyük bir çalışma yapıyorlar. Çalışmamız, Sosyal Kafeler. Sosyal Kafelerle de İstanbul'a yeni bir soluk aldıracağız, dünyaya örnek olacağız. Biz bu hizmetlerden ekonomik gücü olmadığı için gidip parasıyla yararlanamayan yurttaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Çok uygun şartlarda ve koşullarla arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Konusunda uzman Genel Sekreterimiz ve arkadaşlarımız bölgeleri belirliyorlar, alanları belirliyorlar. Bundan sonra inşallah bu yazın sonunda, kış gelmeden göreceksiniz; bir tarafta Kent Lokantası, bir tarafta sosyal tesisler, bir tarafta Sosyal Kafelerle kimse artık 'Ben evime hapsoldum, dışarı çıkamıyorum, benim ekonomim bir kahve içmeye, bir kap yemek yemeye yetmiyor' demeyecek. Ne demiştik? 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir' O Cumhuriyet'in kurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'da kimsesizlerin kimsesidir. İstanbul'da kimse yalnız değildir çünkü biz varız."

Sabah erken saatlerde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere 6 kişinin gözaltına alınmasına da tepki gösteren İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"AMA SIRF İFTİRAYLA, YALANLA, DOLANLA, KUMPASLA EĞER BİR HUKUKSUZ DÜZENİN İÇİNDE ARKADAŞLARIMIZ GÖZALTINA ALINIYORSA BU DOĞRU DEĞİLDİR"

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Hanımefendi'yi gözaltına aldılar. Hukuksuzca yönetilen bir sistemle karşı karşıyayız. Bizim arkadaşlarımız devletin memurudur. Seçilenler de yarı devlet görevlisidir, kamu görevi yaparlar. Gün içinde çağrılırlarsa ifadeye giderler. Hesabını veremeyecekleri kimsenin hiçbir şeyi yoktur. Eğer bu devlette birisi bile isteye suç işlemişse tabii ki yargılansın. Ama sırf iftirayla, yalanla, dolanla, kumpasla eğer bir hukuksuz düzenin içinde arkadaşlarımız gözaltına alınıyorsa bu doğru değildir."

Konuşmaların ardından yenilenen tesiste incelemelerde bulunan Nuri Aslan ve beraberindeki heyet, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Nuri Aslan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Avcılar'daki sosyal tesisi depreme karşı güçlendirilerek yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:01:41. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'nin Avcılar'daki sosyal tesisi depreme karşı güçlendirilerek yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.