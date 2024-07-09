İBB'nin düzenlediği Yaz Atletizm Oyunları Maltepe'de yapıldı - Son Dakika
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İBB'nin düzenlediği Yaz Atletizm Oyunları Maltepe'de yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Yaz Atletizm Oyunları, Maltepe Kenan Onuk Pisti'nde 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmalarda amatör ve profesyonel sporcular 13 farklı kategoride mücadele etti.

09.07.2024 11:22
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un atletizm dünyasına kazandırdığı yeni organizasyonu "Yaz Atletizm Oyunları", Maltepe Kenan Onuk Pisti'nde 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

İBB Spor İstanbul'un yeni atletizm organizasyonu Yaz Atletizm Oyunları, 300 atletin katılımıyla 6 Temmuz Cumartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde yapıldı. Koşu, atma ve atlama branşlarında düzenlenen yarışmalarda amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 300 sporcu yarıştı.

13 kategoride mücadele edildi

Katılımcılar, 13 ayrı kategoride yarıştı. Koşu branşında 100 m erkek, 100 m kadın, 4x100 m erkek, 4x100 m kadın, 4x400 mix, 1500 m erkek ve 1500 m kadın; atlamada uzun atlama erkek, uzun atlama kadın, yüksek atlama erkek ve yüksek atlama kadın; atma branşında ise gülle atma erkek ve gülle atma kadın kategorilerinde mücadele edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu resmi hakemlerinin görev aldığı yarışmalarda foto finiş sistemi de kullanıldı.

"Atletizmde yeni bir gelenek olacak"

Yarışmaya İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da katıldı. Onur, Spor İstanbul bünyesinde oluşturulan bir koşu takımıyla 4x100 metre bayrak yarışında mücadele verdi. Yarışın ardından Onur, "Yarış çok heyecanlıydı. Hayatımın ilk bayrak yarışını koştum. Bir sonraki yarışa daha da sıkı hazırlanıp katılacağız. Buraya gelen herkes çok keyif alıyor. Spor İstanbul olarak birçok branşta amatör ve profesyonel sporculara yeni yarışma olanakları sunuyoruz, Yaz Atletizm Oyunları'nı da geleneksel bir hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İBB'nin düzenlediği Yaz Atletizm Oyunları Maltepe'de yapıldı - Son Dakika
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