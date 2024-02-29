İBB'nin Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde karar çıktı - Son Dakika
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İBB'nin Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde karar çıktı

İBB\'nin Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, İBB'nin istinaf başvurusunu kabul ederek Hidiv Kasrı'nın İBB mülkiyetinde kalmasına karar verdi.

29.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:59
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde karar çıktı. Hidiv Kasrı hakkında vakıflar adına tescil hükmü veren ilk derece mahkemesi kararı için İBB istinaf başvurusunda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozarak İBB'nin istinaf başvurusunu kabul etti. İstinaf kararı ile birlikte Hidiv Kasrı İBB mülkiyetinde kalmış oldu.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 5 Mayıs 2014 tarihinde Hidiv Kasrı'nın bulunduğu alanın tapu kaydının iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereği kurumları adına tescili için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtı. Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Mart 2021 tarihinde davanın kabulüne karar vererek, Hidiv Kasrı'nın vakıflar adına tesciline hükmetti.

"HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI"

İBB, Hidiv Kasrı hakkında verilen kararı hukuk müşavirliği eliyle istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, davayı görüşerek karara bağladı. Kararda 5737 Sayılı Yasanın 30. Maddesine atıf yapılarak sadece 'Vakıf Yoluyla meydana gelen vakıf kültür varlıklarının' vakfına devrolunacağı hususunun açıklığa kavuşturulması ve varılacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu hususların ilk derece mahkemesince göz ardı edildiği belirtildi.

"HİDİV KASRI KARARI"

Kararla birlikte ilk derece mahkeme kararı İBB lehine kesin olarak bozuldu. İstinaf kararı ile birlikte Hidiv Kasrı İBB mülkiyetinde kalmış oldu.

Kaynak: ANKA

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