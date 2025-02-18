İBB'nin Taksi İhalesi Mahkeme Kararıyla Durduruldu

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2 bin 500 yeni taksi plakasının ilk etabında 150 taksi plakası için bugün yapacağı ihaleyle ilgili İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. İBB, ihale sürecini askıya aldı.

İstanbul'da yaşanan taksi sıkıntısını bir oranda çözmesi beklenen 2 bin 500 taksi ihalesi bu kez mahkeme kararıyla durduruldu. İhalenin ilk etabı bugün yapılacaktı.

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre, İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

En fazla 10 yıl süreyle kiralanabileceği savunuldu

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Ancak İBB, mevcut taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı olduğunu anımsatarak verilen bu kararla ilgili çelişkiye dikkat çekti.

Süreç netleştiğinde ihaleye çıkılacak

İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındı. Dava konusu işlemle ilgili hukuki süreç işlemeye devam edecek. İBB, mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştirecek.