İBB'nin uygulama taksisi ihalesinde 15 plaka 6 milyon 400 bin liraya kadar satıldı - Son Dakika
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İBB'nin uygulama taksisi ihalesinde 15 plaka 6 milyon 400 bin liraya kadar satıldı

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İBB\'nin uygulama taksisi ihalesinde 15 plaka 6 milyon 400 bin liraya kadar satıldı
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İBB, uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak yeni taksilerin onuncu etabında 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdi. 29 yıllığına verilen ruhsatlar KDV hariç 6 milyon 380 bin ile 6 milyon 400 bin lira arasında satıldı, taksiler müşteriyi uygulamalar üzerinden alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin onuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli, kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 15 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

PLAKALAR 6,4 MİLYON LİRAYA KADAR SATILDI

Yapılan ihalede 15 plaka, KDV hariç 6 milyon 380 bin lira ile 6 milyon 400 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

YOLDAN DEĞİL UYGULAMADAN MÜŞTERİ ALACAKLAR

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İBB'nin uygulama taksisi ihalesinde 15 plaka 6 milyon 400 bin liraya kadar satıldı - Son Dakika
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