İBB Operasyonunda 18 Kişi Serbest Bırakıldı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 48 isimden 18'i, 23.00 sıralarında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Can Alpay'ın da bulunduğu isimler adliye çıkışında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yakınları, çalışma arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı.

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonunda 18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi. serbest bırakılan isimler şunlar: Mustafa Kemal Özcengiz, Onurcan Tekbaş, Faik Özberk, Dursun Balcıoğlu, Can Akın Çağlar, Turan Aydoğan, Hülya Kırlıkova, Oya Özinan, Mehmet Şahin, Serap Öbekçi, Meral Çakır, Turgut Tuncay Özbilgin, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, İhsan Yılmaz, Arif Gürkan Alpay, Kadriye Kasapoğlu ve Erkan Şimşek.

Adliye önünde sevinçle karşılandılar

Sabah saatlerinde geldikleri adliyede savcılık ifadeleri 21.00 sıralarında biten isimlerden 18'inin hakimlik işlemleri de 23.00 sıralarında sona erdi. Hakim, savcılığın sevk ettiği 18 kişinin tamamını yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bıraktı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Can Alpay'ın da bulunduğu isimler adliye çıkışında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, çalışma arkadaşları ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı.