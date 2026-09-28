İBB, sağanak ve fırtına için 6 bin 731 personel ve 2 bin 183 araçla teyakkuzda oldu - Son Dakika
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İBB, sağanak ve fırtına için 6 bin 731 personel ve 2 bin 183 araçla teyakkuzda oldu

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İBB, sağanak ve fırtına için 6 bin 731 personel ve 2 bin 183 araçla teyakkuzda oldu
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin gelişmelerin AKOM'dan anlık takip edildiğini belirtti. Aslan, 6 bin 731 personel ile 2 bin 183 araç ve iş makinesinin kent genelinde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına ile ilgili gelişmelerin AKOM'dan anlık takip edildiğini belirterek, 6 bin 731 personel ile 2 bin 183 araç ve iş makinesinin kent genelinde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aslan, "İstanbul için görevimizin başındayız, AKOM'dayız. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. 6 bin 731 çalışma arkadaşımız, 2 bin 183 araç ve iş makinemizle İstanbul'un dört bir yanında teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İBB, sağanak ve fırtına için 6 bin 731 personel ve 2 bin 183 araçla teyakkuzda oldu - Son Dakika
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