Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 187 Sanatçının 627 Eseri Artistanbul Feshane'de Sergilenecek

İBB Sanat Koleksiyonları halkla buluşuyor! Koleksiyonun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergi, 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane'de kapılarını açıyor. Sergi kapsamında 187 sanatçının 627 eseri, bir yıl boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile birlikte sanat dünyasının önde gelen isimlerinden bağış yoluyla İBB Sanat Koleksiyonlarına eklenen eserleri, "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergisiyle bir araya getiriyor. Artİstanbul Feshane'nin ev sahipliğinde İstanbullularla buluşacak sergideki seçkilerin odağında, kentin sanatsal birikiminin ortak hafızasını yansıtan "Resmemaneti" koleksiyonundaki eserler yer alıyor.

Kökleri 1925'e uzanıyor

İBB Sanat Koleksiyonlarının tarihi, 19. yüzyıl Tanzimat reformlarına ve 1925'te Şişli'deki Atatürk Evi'nde kurulan İnkılap Müzesi girişimine uzanıyor. Zamanla Beyazıt Medresesi'ndeki Şehir ve İnkılap Vesikaları Müze ve Kütüphanesi, Gazanfer Ağa Medresesi'ndeki Belediye Müzesi, Yıldız Sarayı'ndaki Şehir Müzesi gibi farklı mekanlarla şekillenmeye devam eden koleksiyon, günümüze dek kamusal bir sorumlulukla büyümeye ve zenginleşmeye devam etti. Bugün İBB, katılımcılık ve erişilebilirlik ilkeleriyle bu birikimi geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Geniş sanatçı yelpazesi ve tematik çeşitlilik

Konuyla ilgili İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Giovanni Bellini'den Tevfik Fikret'e, Abdülmecid Efendi'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na uzanan geniş bir sanatçı yelpazesi sunan İBB Koleksiyonları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un sanatsal ve kültürel modernleşme sürecinin bütünlüklü bir panoramasını yansıtıyor.

Portrelerden inşa edilen hafıza

İBB Koleksiyonları, özellikle portre alanındaki eşsiz zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde sanatın özne inşasına dair önemli örnekleri temsil eden portreler, dönemin toplumsal hiyerarşilerini, kültürel yönelimlerini ve temsil politikalarını yansıtarak İstanbul hafızasının kayda değer görsel bir arşivini oluşturuyor.

Koleksiyonunun şekillenmesinde geçmişten günümüze devam eden bağışlar önemli bir rol oynuyor

İBB Sanat Koleksiyonunun şekillenmesinde geçmişten günümüze devam eden bağışlar önemli bir rol oynuyor. Sanatçı ailelerinden araştırmacılara, koleksiyonerlerden kurumlara kadar pek çok değerli bağışçının katkıları sayesinde bütünlüklü bir yapıya da kavuşan koleksiyon; şehirde kültürel kamusallığı genişleterek herkesi sanatın katılımcısı olmaya davet ediyor. Son olarak koleksiyoner Cengiz Akıncı'nın danışmanlığında İBB Sanat Koleksiyonuna kazandırılan ve "Akıncı Koleksiyonu: Kolektifin Belleği" başlığıyla sergide yer alan seçki, bireysel bakışların kamusal bir zeminle buluştuğu bir karşılaşma alanı olarak izleyici karşısına çıkıyor.

627 eser, 187 sanatçı

"Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisindeki 627 eserin 316'sı, İBB'nin Aşiyan, Şehir ve Atatürk Kitaplığı gibi ana koleksiyonlarından temin edilirken, geri kalan 311 eser ise bağışlarla koleksiyona katılan yapıtlardan oluşuyor. Bir yıl boyunca Artİstanbul Feshane'de ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak olan "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, 13 Aralık 2025 - 13 Aralık 2026 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.