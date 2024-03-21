İBB Şehir Tiyatroları\'na bağlı Fatih Reşat Nuri Sahnesi yeniden inşa ediliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'na bağlı sahnelerden biri olan Fatih Reşat Nuri Sahnesi yeniden inşa ediliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü Meydanı'nda düzenlenen bir törenle, yeniden yapımına başlanacak olan Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nin temelini de attı.

Temel atma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Tankut Yıldız ve sanatçılar Zihni Göktay, Cem Karakaya, Yıldıray Şahinler, Sevil Akı, Bahtiyar Engin, Ertan Kılıç katıldılar.

YENİ SAHNENİN ÖZELLİKLERİ

İBB Şehir Tiyatroları yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 379 Koltuk kapasitesine sahip yeni sahne 1771 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Sahnede yeni ihtiyaçları karşılayabilecek esnek meydan sahnesi kurgulandı. Sahne 5 hareketli parçadan oluşuyor. Gerektiğinde sahne derinliği artırılabilmekte ve ihtiyaca göre ön sahne aşağı inerek orkestra çukurunu oluşturacak. Sahnenin 4 tarafına yerleştirilen teleskopik tribünler açılıp katlanarak salonun esnek kullanımına olanak sağlayacak. Sahneler zemin kotuna indiğinde ve teleskopik tribünler katlandığında 460 metrekarelik net kullanım alanı oluşacak.