İBB, Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi

İBB, Şile\'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi ve mahalle parklarının açılışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Şile için geçen 5 yılda yapılan çalışmalardan bahsetti ve ilçenin su sorununa çözüm bulacaklarını belirtti. İmamoğlu, Şile'nin çocukları, gençleri, bebekleri, anneleri, babaları, amcaları ve teyzelerinin huzurlu olacağını vurgulayarak, Kent Lokantası, Anne Kart, Yenidoğan Bebek Paketi ve Askıda Fatura gibi çalışmaları da anlattı.

30.05.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni ile mahalle parklarının açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile için geçen 5 yılda çok çalıştıklarını söyledi.

İBB ve Şile Belediyesi olarak işbirliği içinde çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Şile'ye tarihinin en başarılı 5 yılını yaşatacağımıza söz veriyorum. Aktif olacağız, eşit olacağız, çevreyi koruyacağız, insanımıza zarar veren, canlılara zarar veren, hayatı korumayan hiçbir yerde biz olmayız. Dolayısıyla canlıları koruyan, yaşamı, doğayı koruyan, insanını koruyan, Şile'yi iyileştiren işler yapacağız." diye konuştu.

Şile'yle ilgili yaptığı çalışmaları anlatan İmamoğlu, temelini attıkları içme suyu depo inşaatları projesi sayesinde ilçenin su sorununa çözüm bulacaklarını kaydetti.

İlçenin 14 köyüne 14 park yaptıklarına değinen İmamoğlu, "Biz ne demiştik? Bu şehrin çocukları, gençleri, bebekleri, anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri huzurlu olacak. Yok zamanda, yoksul zamanda yanınızda olacağız. Onun için Kent Lokantası açıyoruz. Onun için Anne Kart dağıtıyoruz. Onun için Yenidoğan Bebek Paketi dağıtıyoruz. Onun için Askıda Fatura ve bu tür çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası, Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan, İmamoğlu, Bebek, Şile, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Şile'de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement