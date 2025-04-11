İBB Soruşturmaları Protesto Edildi: 19 Sanığa İddianame

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İzmir'de izinsiz gösterilere katılan tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmaları protesto etmek gerekçesiyle, Bornova, Konak, Bayraklı ilçeleri ile Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinin bulunduğu kampüs alanlarında yasa dışı toplanan, dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen dağılmayarak grubu provoke eden, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirmek suretiyle yolları kapattıkları tespit edilen ve bu nedenle yakalanarak, yürütülen 13 ayrı soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

Şüphelilerin eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şüpheliler hakkında "Toplantıları ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme", "Kamu görevlisine direnme", "Kamu görevlisini kasten yaralama", "Kasten yangın çıkarma ve izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçlarından iddianame hazırlandığı, 19 şüpheli hakkında ayrıca kamu davası açıldığı kaydedildi.