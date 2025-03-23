İBB Soruşturmasında 61 Kişi Tutuklama İsteğiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında 61 Kişi Tutuklama İsteğiyle Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olarak gözaltına alınan 61 kişi, 'suç örgütü kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

23.03.2025 08:14  Güncelleme: 08:15
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 61'i tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 61'inin daha savcılık sorgusu tamamlandı.

Bu kişilerden aralarında Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karanis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Serdar Haydanlı, Servet Yıldırım, Tuncay Yılmaz, Yusuf İlbak ve Yusuf Yüce'nin de bulunduğu 61 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu kişilerin "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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