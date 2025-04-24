İBB Soruşturmasında Avukatlara Kontrol - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında Avukatlara Kontrol

Gizlilik ihlali ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarıyla avukatlar serbest bırakıldı.

24.04.2025 22:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, Akalın'ın, gizlilik kararı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma dosyasının şüphelilerinin gözaltına alındığı 19 Mart'tan 10 gün önce, dosyadaki tanık ve şüphelilere nasıl beyanlarda bulunacaklarına dair bilgiler vererek, üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Şüpheli Serkan Günel'in de 19 Mart'taki operasyon bilgisini önceden temin ettiği aktarılan yazıda, Günel'in, dosya kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un evinde yapılan aramada kolluk kuvvetlerinden önce orada bulunduğu, operasyon bilgisini önceden öğrenerek İBB'nin çeşitli birimlerinde önlemler aldırdığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Serkan Günel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Serkan Günel, Kazım Yiğit, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Soruşturmasında Avukatlara Kontrol - Son Dakika

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