İBB Teknoloji Atölyeleri Mezunları İTÜ Robot Olimpiyatları'ndan Ödüllerle Döndü

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknoloji atölyelerinden mezun olan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları'nda (İTÜRO) farklı kategorilerde birincilik, üçüncülük ve jüri özel ödülünün sahibi oldu. 4 ve 10. sınıf aralığındaki öğrencilere eğitim veren İBB teknoloji atölyelerinde eğitimler 8 ay sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknoloji atölyelerinden mezun olan ve üretim temelli ileri düzey eğitimlere devam eden öğrenciler, katıldıkları yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası 22 yarışmaya katılan İBBTech öğrencileri geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları'nda (İTÜRO) farklı kategorilerde birincilik, üçüncülük ve jüri özel ödülünün sahibi oldu.

"Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorlar"

İBB Teknoloji Atölyelerinin öğrencileri arasından oluşturulan İBBTech Teknoloji Takımı ileri düzey eğitimler alıyor. Takım öğrencileri, eğitimler devam ederken ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıyor. Atölyelerinde yaptıkları robotlarla Estonya ve Romanya'da uluslararası yarışma deneyimi yaşayan öğrenciler Türkiye'deki yarışmalarda da boy gösteriyor.

"İTÜRO'dan 3 ödülle döndüler"

Kurulduktan sonra 22 yarışmaya katılarak, farklı derecelerde 25 ödül kazanan ekip üyeleri son olarak 5 – 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İTÜRO'da yarıştı. Takım üyeleri arama kurtarma, pul toplama, trafik, mini sumo, algolab ve inovasyon kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 137 takıma karşı yarıştı. Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan yarışmada 4 kategoride, 7 robotla yer alan İBBTech arama kurtarma kategorisinde birinci ve üçüncülük ödüllerini kazanırken, trafik kategorisinde ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

"8 ay süren kapsamlı eğitimler"

Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 10 atölye ile teknolojiye meraklı gençleri bir araya getiren İBB Teknoloji atölyeleri gençlere programlama/kodlama, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka, robotik kodlama, oyun geliştirme, bilgisayarsız bilgisayar bilimi ve grafik tasarımı gibi eğitimler veriyor. 4-5. Sınıf, 6-7.sınıf ve 9-10. Sınıf öğrencilerine yönelik oluşturulan atölyelere gençler kabul sınavı ile alınıyor ve sınavdan başarılı olanlar 8 aylık bir eğitimden geçiyor. Eğitimin sonunda gençler hazırlamış oldukları projeleri Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jürilere sunuyor. Sunulan projeler içinde başarılı olan gençler İBB Tech Teknoloji Takımı'na seçilerek hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılamaya hak kazanıyor.