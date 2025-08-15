İBB Tutuklu Yakınlarından Basın Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, yaptıkları basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı zanlıların yakınları, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, tutukluların aileleri ve adalet talep edenler olarak yan yana ve omuz omuza durmaya devam ettiklerini söyledi.

Dilek İmamoğlu, tutukluların aileleri olarak Aile Dayanışma Ağı'nı kurduklarını belirterek "Her hafta bu meydanda, daha büyük bir kalabalıkla, daha gür bir sesle bir araya geleceğiz. Hep birlikte burada haykıracağız. Çünkü biz, birlikte iyileşmenin, birlikte değişmenin mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemizde maalesef adalet suskun. Gelin bu sessizliği buradan başlayarak hep birlikte bozalım." diye konuştu.

Tutuklandıktan sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe ise "Yargılamanın adalete uygun olarak yapılmasını talep ediyor ve bekliyoruz. Bu arada tutuksuz yargılanmanın, öncelikle sağlığı iyi olmayan tutuklular için mahkeme sonuçlanana kadar sağlık hizmetlerini, ailelerinin yanında, evlerinde almalarının sağlanması da hepimizin temel önceliğidir." dedi.

Bazı tutuklu yakınlarının da konuşma yaptığı eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.